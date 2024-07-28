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Россия не вмешивается в президентские выборы в США, заявил Патрушев
Россия не вмешивается в президентские выборы в США, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.07.2024
Россия не вмешивается в президентские выборы в США, заявил Патрушев
Россия не вмешивается в предвыборную кампанию в США, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире Первого канала. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:13
2024-07-28T11:13
2024-07-28T11:13
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николай патрушев
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия не вмешивается в предвыборную кампанию в США, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире Первого канала. "Это внутреннее дело Америки, кого они будут избирать - (Дональда) Трампа, (Камалу) Харрис и так далее. Для нас это не играет никакой роли. И лучше всего, если мы будем просто наблюдателями, потому что опять будут говорить, что мы вмешались в выборы, оказали влияние, что не соответствует действительности", - сказал Патрушев.
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россия, сша, николай патрушев, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, США, Николай Патрушев, Выборы президента США — 2024, В мире
Россия не вмешивается в президентские выборы в США, заявил Патрушев
Помощник президента Патрушев: РФ не вмешивается в предвыборную кампанию в США