https://ria.ru/20240728/vsu-1962562470.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 28.07.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T20:40

2024-07-28T20:40

2024-07-28T21:47

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

стирол

нато

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.): 20:00 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", — говорится в заявлении.Кроме того, в 19:25 армия противника сбросила взрывоопасный боеприпас на Кировский район Донецка. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пострадал мужчина 1965 года рождения. Его с ранением грудной клетки, плеча и бедра доставили в медучреждение.Уточняется, что в период с 18:30 до 20:00 ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитскому районам Горловки, а также по Петровскому району столицы республики.В воскресенье днем украинские военные также атаковали с помощью дронов-камикадзе Еленовку. В результате погиб мужчина 1977 года рождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.США поставили ВСУ дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые они активно используют для обстрела городов ДНР и ЛНР. Помимо этого, киевский режим получил немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240724/svo-1961469159.html

https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962541043.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

донецк

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