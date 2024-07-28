Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Донецк и Горловку, пострадал мужчина
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.): 20:00 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", — говорится в заявлении.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, где до начала конфликта в Донбассе проживали более 250 тысяч человек.
Кроме того, в 19:25 армия противника сбросила взрывоопасный боеприпас на Кировский район Донецка. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пострадал мужчина 1965 года рождения. Его с ранением грудной клетки, плеча и бедра доставили в медучреждение.
Уточняется, что в период с 18:30 до 20:00 ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитскому районам Горловки, а также по Петровскому району столицы республики.
В воскресенье днем украинские военные также атаковали с помощью дронов-камикадзе Еленовку. В результате погиб мужчина 1977 года рождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
США поставили ВСУ дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые они активно используют для обстрела городов ДНР и ЛНР. Помимо этого, киевский режим получил немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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