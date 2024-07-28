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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:40 28.07.2024 (обновлено: 21:47 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/vsu-1962562470.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 28.07.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T20:40
2024-07-28T21:47
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стирол
нато
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.): 20:00 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", — говорится в заявлении.Кроме того, в 19:25 армия противника сбросила взрывоопасный боеприпас на Кировский район Донецка. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пострадал мужчина 1965 года рождения. Его с ранением грудной клетки, плеча и бедра доставили в медучреждение.Уточняется, что в период с 18:30 до 20:00 ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитскому районам Горловки, а также по Петровскому району столицы республики.В воскресенье днем украинские военные также атаковали с помощью дронов-камикадзе Еленовку. В результате погиб мужчина 1977 года рождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.США поставили ВСУ дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые они активно используют для обстрела городов ДНР и ЛНР. Помимо этого, киевский режим получил немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240724/svo-1961469159.html
https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962541043.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол, нато, происшествия, алексей кулемзин (донецк), украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Донецк и Горловку, пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
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ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.): 20:00 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", — говорится в заявлении.
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Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, где до начала конфликта в Донбассе проживали более 250 тысяч человек.

Кроме того, в 19:25 армия противника сбросила взрывоопасный боеприпас на Кировский район Донецка. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пострадал мужчина 1965 года рождения. Его с ранением грудной клетки, плеча и бедра доставили в медучреждение.
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Уточняется, что в период с 18:30 до 20:00 ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитскому районам Горловки, а также по Петровскому району столицы республики.
В воскресенье днем украинские военные также атаковали с помощью дронов-камикадзе Еленовку. В результате погиб мужчина 1977 года рождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
США поставили ВСУ дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые они активно используют для обстрела городов ДНР и ЛНР. Помимо этого, киевский режим получил немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСтиролНАТОПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаДонецкСЦКК
 
 
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