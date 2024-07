https://ria.ru/20240728/vsu-1962507225.html

В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ

Быстрое продвижение российской армии свидетельствует о способности ее солдат быстро находить слабый участки в обороне ВСУ, передает The New York Times. РИА Новости, 28.07.2024

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Быстрое продвижение российской армии свидетельствует о способности ее солдат быстро находить слабый участки в обороне ВСУ, передает The New York Times."Военные аналитики говорят, что быстрые успехи отражают возросшую способность Москвы использовать бреши в украинских линиях обороны, которые находятся в плачевном состоянии из-за нехватки живой силы и непрекращающихся российских атак вдоль более чем 600-мильного фронта", — пишет издание.Так, сначала российская армия пристально наблюдает за батальонами ВСУ, выявляя, какие из них наиболее уязвимы, и атакуют их большим количеством людей и техники.Успехи России угрожают последнему оборонительному оплоту ВСУ в Донецкой области, заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Сейчас российская армия находятся на расстоянии артиллерийского выстрела от ключевой дороги, связывающей Покровск с украинскими опорными пунктами в районе. "Ситуация критическая, поскольку темпы продвижения противника вызывают беспокойство", — приводит его слова WP.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Он также указал на то, что Россия превосходит Украину в авиации и обладает сильной противовоздушной обороной, что не позволит обещанным истребителям F-16 приблизиться к фронту ближе чем на 40 километров. Главком признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады. Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.

