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В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ
Быстрое продвижение российской армии свидетельствует о способности ее солдат быстро находить слабый участки в обороне ВСУ, передает The New York Times. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:59
2024-07-28T13:59
2024-07-28T14:07
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Быстрое продвижение российской армии свидетельствует о способности ее солдат быстро находить слабый участки в обороне ВСУ, передает The New York Times."Военные аналитики говорят, что быстрые успехи отражают возросшую способность Москвы использовать бреши в украинских линиях обороны, которые находятся в плачевном состоянии из-за нехватки живой силы и непрекращающихся российских атак вдоль более чем 600-мильного фронта", — пишет издание.Так, сначала российская армия пристально наблюдает за батальонами ВСУ, выявляя, какие из них наиболее уязвимы, и атакуют их большим количеством людей и техники.Успехи России угрожают последнему оборонительному оплоту ВСУ в Донецкой области, заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Сейчас российская армия находятся на расстоянии артиллерийского выстрела от ключевой дороги, связывающей Покровск с украинскими опорными пунктами в районе. "Ситуация критическая, поскольку темпы продвижения противника вызывают беспокойство", — приводит его слова WP.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Он также указал на то, что Россия превосходит Украину в авиации и обладает сильной противовоздушной обороной, что не позволит обещанным истребителям F-16 приблизиться к фронту ближе чем на 40 километров. Главком признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады. Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.
https://ria.ru/20240726/dnr-1962183560.html
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украина, россия, москва, юрий бутусов, александр сырский, вооруженные силы украины, f-16
Украина, Россия, Москва, Юрий Бутусов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, F-16
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ
NYT: ВС РФ находит бреши в обороне ВСУ и стремительно продвигается вперед
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Быстрое продвижение российской армии свидетельствует о способности ее солдат быстро находить слабый участки в обороне ВСУ, передает The New York Times
.
"Военные аналитики говорят, что быстрые успехи отражают возросшую способность Москвы использовать бреши в украинских линиях обороны, которые находятся в плачевном состоянии из-за нехватки живой силы и непрекращающихся российских атак вдоль более чем 600-мильного фронта", — пишет издание.
Так, сначала российская армия пристально наблюдает за батальонами ВСУ, выявляя, какие из них наиболее уязвимы, и атакуют их большим количеством людей и техники.
Успехи России угрожают последнему оборонительному оплоту ВСУ в Донецкой области, заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Сейчас российская армия находятся на расстоянии артиллерийского выстрела от ключевой дороги, связывающей Покровск с украинскими опорными пунктами в районе. "Ситуация критическая, поскольку темпы продвижения противника вызывают беспокойство", — приводит его слова WP.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Он также указал на то, что Россия превосходит Украину в авиации и обладает сильной противовоздушной обороной, что не позволит обещанным истребителям F-16 приблизиться к фронту ближе чем на 40 километров. Главком признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады. Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.