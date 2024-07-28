Рейтинг@Mail.ru
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 28.07.2024 (обновлено: 14:07 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/vsu-1962507225.html
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ
Быстрое продвижение российской армии свидетельствует о способности ее солдат быстро находить слабый участки в обороне ВСУ, передает The New York Times. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:59
2024-07-28T14:07
украина
россия
москва
юрий бутусов
александр сырский
вооруженные силы украины
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Быстрое продвижение российской армии свидетельствует о способности ее солдат быстро находить слабый участки в обороне ВСУ, передает The New York Times."Военные аналитики говорят, что быстрые успехи отражают возросшую способность Москвы использовать бреши в украинских линиях обороны, которые находятся в плачевном состоянии из-за нехватки живой силы и непрекращающихся российских атак вдоль более чем 600-мильного фронта", — пишет издание.Так, сначала российская армия пристально наблюдает за батальонами ВСУ, выявляя, какие из них наиболее уязвимы, и атакуют их большим количеством людей и техники.Успехи России угрожают последнему оборонительному оплоту ВСУ в Донецкой области, заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Сейчас российская армия находятся на расстоянии артиллерийского выстрела от ключевой дороги, связывающей Покровск с украинскими опорными пунктами в районе. "Ситуация критическая, поскольку темпы продвижения противника вызывают беспокойство", — приводит его слова WP.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Он также указал на то, что Россия превосходит Украину в авиации и обладает сильной противовоздушной обороной, что не позволит обещанным истребителям F-16 приблизиться к фронту ближе чем на 40 километров. Главком признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады. Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.
https://ria.ru/20240726/dnr-1962183560.html
https://ria.ru/20240728/svo-1962503465.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_eb72695d17b16a5b7c3bc8d63543caf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, москва, юрий бутусов, александр сырский, вооруженные силы украины, f-16
Украина, Россия, Москва, Юрий Бутусов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, F-16
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ

NYT: ВС РФ находит бреши в обороне ВСУ и стремительно продвигается вперед

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Быстрое продвижение российской армии свидетельствует о способности ее солдат быстро находить слабый участки в обороне ВСУ, передает The New York Times.
"Военные аналитики говорят, что быстрые успехи отражают возросшую способность Москвы использовать бреши в украинских линиях обороны, которые находятся в плачевном состоянии из-за нехватки живой силы и непрекращающихся российских атак вдоль более чем 600-мильного фронта", — пишет издание.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
"Все командование рот погибло": в Киеве рассказали о ЧП в ДНР
26 июля, 15:26
Так, сначала российская армия пристально наблюдает за батальонами ВСУ, выявляя, какие из них наиболее уязвимы, и атакуют их большим количеством людей и техники.
Успехи России угрожают последнему оборонительному оплоту ВСУ в Донецкой области, заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Сейчас российская армия находятся на расстоянии артиллерийского выстрела от ключевой дороги, связывающей Покровск с украинскими опорными пунктами в районе. "Ситуация критическая, поскольку темпы продвижения противника вызывают беспокойство", — приводит его слова WP.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Он также указал на то, что Россия превосходит Украину в авиации и обладает сильной противовоздушной обороной, что не позволит обещанным истребителям F-16 приблизиться к фронту ближе чем на 40 километров. Главком признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады. Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
Вчера, 13:33
 
УкраинаРоссияМоскваЮрий БутусовАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала