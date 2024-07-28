https://ria.ru/20240728/vodoemy-1962464846.html
На водоемах в России погибли тридцать человек за сутки
На водоемах в России погибли тридцать человек за сутки - РИА Новости, 28.07.2024
На водоемах в России погибли тридцать человек за сутки
Тридцать человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах в России за прошедшие сутки, сообщает МЧС РФ в в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:12
2024-07-28T08:12
2024-07-28T08:12
происшествия
россия
смоленск
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149538/56/1495385692_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_3388ad6e1904e7e7c2025cb47bd7fee0.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Тридцать человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах в России за прошедшие сутки, сообщает МЧС РФ в в Telegram-канале. "Тридцать человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в публикации. Один из случаев произошел в Смоленске, там утонули два мальчика, их тела достали специалисты. Кроме того, в поселке Рублёво-Медвенский Тульской области утонул 14-летний подросток, он плавал в необорудованном для купания месте.
https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html
россия
смоленск
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149538/56/1495385692_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_16bfd7da3e787ab5385b5d8300f0b51f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, смоленск, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Смоленск, Тульская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На водоемах в России погибли тридцать человек за сутки
На водоемах в России за сутки погибли тридцать человек, в том числе пять детей