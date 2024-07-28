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На водоемах в России погибли тридцать человек за сутки

На водоемах в России погибли тридцать человек за сутки - РИА Новости, 28.07.2024

На водоемах в России погибли тридцать человек за сутки

Тридцать человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах в России за прошедшие сутки, сообщает МЧС РФ в в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T08:12

2024-07-28T08:12

2024-07-28T08:12

происшествия

россия

смоленск

тульская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Тридцать человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах в России за прошедшие сутки, сообщает МЧС РФ в в Telegram-канале. "Тридцать человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в публикации. Один из случаев произошел в Смоленске, там утонули два мальчика, их тела достали специалисты. Кроме того, в поселке Рублёво-Медвенский Тульской области утонул 14-летний подросток, он плавал в необорудованном для купания месте.

https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html

россия

смоленск

тульская область

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2024

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происшествия, россия, смоленск, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)