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На водоемах в России погибли тридцать человек за сутки - РИА Новости, 28.07.2024
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08:12 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/vodoemy-1962464846.html
На водоемах в России погибли тридцать человек за сутки
На водоемах в России погибли тридцать человек за сутки - РИА Новости, 28.07.2024
На водоемах в России погибли тридцать человек за сутки
Тридцать человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах в России за прошедшие сутки, сообщает МЧС РФ в в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:12
2024-07-28T08:12
происшествия
россия
смоленск
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Тридцать человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах в России за прошедшие сутки, сообщает МЧС РФ в в Telegram-канале. "Тридцать человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в публикации. Один из случаев произошел в Смоленске, там утонули два мальчика, их тела достали специалисты. Кроме того, в поселке Рублёво-Медвенский Тульской области утонул 14-летний подросток, он плавал в необорудованном для купания месте.
https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html
россия
смоленск
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происшествия, россия, смоленск, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Смоленск, Тульская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На водоемах в России погибли тридцать человек за сутки

На водоемах в России за сутки погибли тридцать человек, в том числе пять детей

© РИА Новости / Руслан КривобокТабличка "Купаться запрещено" устанавливается не просто так.
Табличка Купаться запрещено устанавливается не просто так. - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Табличка "Купаться запрещено" устанавливается не просто так. . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Тридцать человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах в России за прошедшие сутки, сообщает МЧС РФ в в Telegram-канале.
"Тридцать человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в публикации.
Один из случаев произошел в Смоленске, там утонули два мальчика, их тела достали специалисты. Кроме того, в поселке Рублёво-Медвенский Тульской области утонул 14-летний подросток, он плавал в необорудованном для купания месте.
Табличка о запрете купания - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
С начала лета на водоемах в России погибли 1314 человек, включая 215 детей
15 июля, 06:35
 
ПроисшествияРоссияСмоленскТульская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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