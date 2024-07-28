https://ria.ru/20240728/venesuela-1962562137.html

На выборах президента Венесуэлы ожидается рекордная явка, заявил депутат ГД

На выборах президента Венесуэлы ожидается рекордная явка, заявил депутат ГД - РИА Новости, 28.07.2024

На выборах президента Венесуэлы ожидается рекордная явка, заявил депутат ГД

Рекордная явка ожидается на выборах президента Венесуэлы, у многих участков с самого утра собираются километровые очереди, но атмосфера в них спокойная,... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T20:34

2024-07-28T20:34

2024-07-28T20:41

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Рекордная явка ожидается на выборах президента Венесуэлы, у многих участков с самого утра собираются километровые очереди, но атмосфера в них спокойная, рассказал РИА Новости по телефону из Каракаса член российской парламентской делегации наблюдателей на выборах президента Венесуэлы, депутат Госдумы Владимир Кошелев. В воскресенье в Венесуэле проходят выборы президента. Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными сегодня имеют действующий президент Николас Мадуро, а также представитель коалиции "Единая демократическая платформа" (PUD), бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. "Началось общенародное голосование на выборах президента Венесуэлы. Общество серьезно мобилизовано, ожидается рекордная явка - у многих участков с самого утра километровые очереди. Люди относятся к этим неудобствам спокойно, с пониманием. Атмосфера в очередях достаточно спокойная и дружелюбная. Всех объединяет чувство гражданской ответственности за судьбу своей страны", - сказал Кошелев. Он сообщил, что пока серьезных нарушений на выборах выявлено не было. Депутат отметил, что парламентская делегация в составе миссии международных наблюдателей посетила два избирательных участка в Каракасе - Образовательный центр имени Педро Фонтес, где зарегистрировано 5775 избирателей, и Школу имени Мануэля Антонио Кареньо, где в списках на голосование значится 3700 человек. "Процедура допуска к голосованию в Венесуэле достаточно строгая, нацеленная на предотвращение "каруселей", любых "вбросов" и других злоупотреблений, как со стороны избирателей, так и со стороны членов избирательных комиссий. Избиратель предъявляет документ, удостоверяющий личность, затем оставляет отпечаток пальца, проходит за ширму, где выбирает в электронном бюллетене своего кандидата, нажимает кнопку "Голосовать" и получает бумажный отчет, который опускает в ящик для голосования, а затем он уже у другого специалиста расписывается в учетной книге и оставляет еще один отпечаток пальца напротив своих данных", - пояснил Кошелев. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.

https://ria.ru/20240728/venesuela-1962526350.html

https://rsport.ria.ru/20240624/dogovor-1955119585.html

https://ria.ru/20240727/venesuela-1962329978.html

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венесуэла, госдума рф, в мире