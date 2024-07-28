https://ria.ru/20240728/udar-1962552739.html

Генсек ООН осудил ракетный удар по Голанским высотам

Генсек ООН осудил ракетный удар по Голанским высотам - РИА Новости, 28.07.2024

Генсек ООН осудил ракетный удар по Голанским высотам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар по удерживаемым Израилем Голанским высотам, в результате которого погибли мирные жители, в том... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T19:16

2024-07-28T19:16

2024-07-28T19:16

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

антониу гутерреш

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар по удерживаемым Израилем Голанским высотам, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети, и призвал воинствующие стороны к сдержанности, сообщили в офисе генсека. "Генеральный секретарь осуждает вчерашнее убийство двенадцати гражданских лиц, в основном детей и подростков, в друзской деревне Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанах", - говорится в сообщении. В офисе генсека Всемирной организации также отметили, что Гутерреш выражает соболезнования погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, генсек также призвал воинствующие стороны проявить сдержанность и избегать дальнейшей эскалации. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское движение "Хезболлах". Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении при этом заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном, а утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.

https://ria.ru/20240728/izrail-1962494411.html

https://ria.ru/20240726/konflikt-1962288820.html

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, антониу гутерреш, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году