Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН осудил ракетный удар по Голанским высотам - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/udar-1962552739.html
Генсек ООН осудил ракетный удар по Голанским высотам
Генсек ООН осудил ракетный удар по Голанским высотам - РИА Новости, 28.07.2024
Генсек ООН осудил ракетный удар по Голанским высотам
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар по удерживаемым Израилем Голанским высотам, в результате которого погибли мирные жители, в том... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T19:16
2024-07-28T19:16
в мире
израиль
ливан
голанские высоты
антониу гутерреш
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962532477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c32fb989703d1da829e8b62ccc93d84.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 28 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар по удерживаемым Израилем Голанским высотам, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети, и призвал воинствующие стороны к сдержанности, сообщили в офисе генсека. "Генеральный секретарь осуждает вчерашнее убийство двенадцати гражданских лиц, в основном детей и подростков, в друзской деревне Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанах", - говорится в сообщении. В офисе генсека Всемирной организации также отметили, что Гутерреш выражает соболезнования погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, генсек также призвал воинствующие стороны проявить сдержанность и избегать дальнейшей эскалации. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское движение "Хезболлах". Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении при этом заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном, а утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
https://ria.ru/20240728/izrail-1962494411.html
https://ria.ru/20240726/konflikt-1962288820.html
израиль
ливан
голанские высоты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962532477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_289650f3f3103cbee9d068e57a5ce2ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, голанские высоты, антониу гутерреш, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Голанские высоты, Антониу Гутерреш, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН осудил ракетный удар по Голанским высотам

Гутерреш осудил ракетный удар по Голанским высотам, после которого погибли дети

© AP Photo / Leo CorreaСкорбящие рядом с телами погибших в результате обстрела деревни Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот
Скорбящие рядом с телами погибших в результате обстрела деревни Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Скорбящие рядом с телами погибших в результате обстрела деревни Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 28 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар по удерживаемым Израилем Голанским высотам, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети, и призвал воинствующие стороны к сдержанности, сообщили в офисе генсека.
"Генеральный секретарь осуждает вчерашнее убийство двенадцати гражданских лиц, в основном детей и подростков, в друзской деревне Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанах", - говорится в сообщении.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Эксперт прокомментировал инцидент на Голанских высотах
Вчера, 12:25
В офисе генсека Всемирной организации также отметили, что Гутерреш выражает соболезнования погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, генсек также призвал воинствующие стороны проявить сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское движение "Хезболлах".
Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении при этом заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном, а утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны.
Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
Бывший президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Мар-а-Лаго, Флорида. 26 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Трамп пообещал Нетаньяху восстановить мир на Ближнем Востоке
26 июля, 21:43
 
В миреИзраильЛиванГоланские высотыАнтониу ГутеррешХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала