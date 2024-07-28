https://ria.ru/20240728/trevoga-1962452776.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.07.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T02:50
2024-07-28T02:50
2024-07-28T05:41
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Одесской области прозвучала в 02.15 мск, в Черкасской – в 02.24. Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240727/vsu-1962442470.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Черкасская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черкасской и Одесской областях объявили воздушную тревогу