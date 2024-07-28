https://ria.ru/20240728/tramp-1962458670.html

Охрана Трампа пожаловалась на отсутствие данных о подозрительном человеке

Охрана Трампа пожаловалась на отсутствие данных о подозрительном человеке - РИА Новости, 28.07.2024

Охрана Трампа пожаловалась на отсутствие данных о подозрительном человеке

Члены охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа из числа агентов Секретной службы США в частных беседах жалуются на то, что местная полиция не передала... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T06:02

2024-07-28T06:02

2024-07-28T06:02

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Члены охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа из числа агентов Секретной службы США в частных беседах жалуются на то, что местная полиция не передала им информацию о том, что обнаружила подозрительного человека, которым оказался Томас Мэтью Крукс, еще до стрельбы на митинге в Пенсильвании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Члены подразделения охраны Секретной службы США при бывшем президенте и его высокопоставленные советники заявляют, что их не проинформировали о предупреждениях (о подозрительном человеке – ред.)… до стрельбы на митинге 13 июля", - пишет газета. Газета напоминает, что примерно за 20-25 минут до стрельбы отвечающие за борьбу со снайперами силовики заметили странное поведение Крукса и отправили его фото в командный центр. Ранее Трамп выразил недоумение тем, что стрелявшему в него на митинге в Пенсильвании не смогли помешать попасть на крышу здания, с которого был открыт огонь. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа