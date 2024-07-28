Рейтинг@Mail.ru
Охрана Трампа пожаловалась на отсутствие данных о подозрительном человеке - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/tramp-1962458670.html
Охрана Трампа пожаловалась на отсутствие данных о подозрительном человеке
Охрана Трампа пожаловалась на отсутствие данных о подозрительном человеке - РИА Новости, 28.07.2024
Охрана Трампа пожаловалась на отсутствие данных о подозрительном человеке
Члены охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа из числа агентов Секретной службы США в частных беседах жалуются на то, что местная полиция не передала... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T06:02
2024-07-28T06:02
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959539811_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62248581bcd5c647c7a7f5e7e3d45580.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Члены охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа из числа агентов Секретной службы США в частных беседах жалуются на то, что местная полиция не передала им информацию о том, что обнаружила подозрительного человека, которым оказался Томас Мэтью Крукс, еще до стрельбы на митинге в Пенсильвании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Члены подразделения охраны Секретной службы США при бывшем президенте и его высокопоставленные советники заявляют, что их не проинформировали о предупреждениях (о подозрительном человеке – ред.)… до стрельбы на митинге 13 июля", - пишет газета. Газета напоминает, что примерно за 20-25 минут до стрельбы отвечающие за борьбу со снайперами силовики заметили странное поведение Крукса и отправили его фото в командный центр. Ранее Трамп выразил недоумение тем, что стрелявшему в него на митинге в Пенсильвании не смогли помешать попасть на крышу здания, с которого был открыт огонь. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html
https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959539811_173:259:2559:2048_1920x0_80_0_0_0a3875c566413fa9b4f73d8541423363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Охрана Трампа пожаловалась на отсутствие данных о подозрительном человеке

WP: охрана Трампа жалуется, что ей не передали информацию о Круксе до стрельбы

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Члены охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа из числа агентов Секретной службы США в частных беседах жалуются на то, что местная полиция не передала им информацию о том, что обнаружила подозрительного человека, которым оказался Томас Мэтью Крукс, еще до стрельбы на митинге в Пенсильвании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
"Члены подразделения охраны Секретной службы США при бывшем президенте и его высокопоставленные советники заявляют, что их не проинформировали о предупреждениях (о подозрительном человеке – ред.)… до стрельбы на митинге 13 июля", - пишет газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию
16 июля, 08:00
Газета напоминает, что примерно за 20-25 минут до стрельбы отвечающие за борьбу со снайперами силовики заметили странное поведение Крукса и отправили его фото в командный центр.
Ранее Трамп выразил недоумение тем, что стрелявшему в него на митинге в Пенсильвании не смогли помешать попасть на крышу здания, с которого был открыт огонь.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Несостоявшийся путч и живой труп: смута в США грозит всему миру
26 июля, 08:00
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала