https://ria.ru/20240728/svo-1962504871.html

Группировка "Днепр" уничтожила до ста военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до ста военных ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до ста военных ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 100 боевиков ВСУ, две 155 мм гаубицы М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:38

2024-07-28T13:38

2024-07-28T13:55

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

запорожская область

работино

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 100 боевиков ВСУ, две 155 мм гаубицы М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30, сообщило в воскресенье Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155 мм гаубицы М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

запорожская область

работино

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херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)