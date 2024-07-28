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Группировка "Днепр" уничтожила до ста военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до ста военных ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до ста военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 100 боевиков ВСУ, две 155 мм гаубицы М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:38
2024-07-28T13:38
2024-07-28T13:55
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
запорожская область
работино
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 100 боевиков ВСУ, две 155 мм гаубицы М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30, сообщило в воскресенье Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155 мм гаубицы М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Работино, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до ста военных ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до ста военных ВСУ за сутки