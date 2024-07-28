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"Главная угроза". В США неожиданно высказались о Харрис - РИА Новости, 28.07.2024
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12:20 28.07.2024 (обновлено: 12:24 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/ssha-1962494047.html
"Главная угроза". В США неожиданно высказались о Харрис
"Главная угроза". В США неожиданно высказались о Харрис - РИА Новости, 28.07.2024
"Главная угроза". В США неожиданно высказались о Харрис
Камала Харрис как кандидат в президенты США не представляет опасности, но республиканцам не стоит отвлекаться на ее постоянную критику, так как это может быть... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:20
2024-07-28T12:24
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
вивек рамасвами
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Камала Харрис как кандидат в президенты США не представляет опасности, но республиканцам не стоит отвлекаться на ее постоянную критику, так как это может быть уловкой демократов, считает бывший участник предвыборной гонки Вивек Рамасвами, своим мнением он поделился в эфире Fox News."На мой взгляд, главная угроза от Камалы не в том, что она убедительна, а в том, что весь этот драматизм и плохие постановки порой сами по себе отвлекают нас", —сказал он.Рамасвами считает, что республиканцам стоит сосредоточиться на продвижении идей Дональда Трампа.Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп в субботу публично раскритиковал своего главного оппонента на предстоящих в ноябре выборах и действующего вице-президента Камалу Харрис, назвав ее персоной "с низким IQ".Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240724/kharris-1961637968.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, вивек рамасвами, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Выборы президента США — 2024
"Главная угроза". В США неожиданно высказались о Харрис

Рамасвами: угроза от Харрис в том, что она отвлекает республиканцев

© AP Photo / Carlos OsorioКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Камала Харрис как кандидат в президенты США не представляет опасности, но республиканцам не стоит отвлекаться на ее постоянную критику, так как это может быть уловкой демократов, считает бывший участник предвыборной гонки Вивек Рамасвами, своим мнением он поделился в эфире Fox News.
"На мой взгляд, главная угроза от Камалы не в том, что она убедительна, а в том, что весь этот драматизм и плохие постановки порой сами по себе отвлекают нас", —сказал он.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России
24 июля, 10:39
Рамасвами считает, что республиканцам стоит сосредоточиться на продвижении идей Дональда Трампа.
Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп в субботу публично раскритиковал своего главного оппонента на предстоящих в ноябре выборах и действующего вице-президента Камалу Харрис, назвав ее персоной "с низким IQ".
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВивек РамасвамиВыборы президента США — 2024
 
 
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