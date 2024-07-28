https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962523410.html

"Без приказа". Странное поведение ВСУ в Донбассе вызвало испуг в США

"Без приказа". Странное поведение ВСУ в Донбассе вызвало испуг в США - РИА Новости, 28.07.2024

"Без приказа". Странное поведение ВСУ в Донбассе вызвало испуг в США

Две украинские бригады сбежали со своих позиций к западу от Очеретино, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T15:06

2024-07-28T15:06

2024-07-28T17:12

специальная военная операция на украине

в мире

покровск

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Две украинские бригады сбежали со своих позиций к западу от Очеретино, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Два батальона украинских войск были окружены русскими в котле между селами Лозоватское и Прогресс, а затем появились сообщения, что эти войска взяли все в свои руки и вышли из района, не подчиняясь приказам украинского командования", — отметил он.По словам эксперта, для украинских войск складывается довольно критическая ситуация в направлении Покровска."Факт был в том, что они бежали и что они сделали это без приказа, и для меня это самый важный факт об этом конкретном событии", — резюмировал Меркурис.Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — село в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.Накануне Минобороны сообщило, что группировка "Центр" освободила село Лозоватское, которое расположено севернее Прогресса.Читайте в Дзен: "Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Украины. Желания Киева обернутся катастрофой"Близится кульминация": в ФРГ забили тревогу из-за плана Зеленского. Он готов на все ради удержания власти

https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html

https://ria.ru/20240728/vsu-1962507225.html

покровск

красноармейск

донецкая народная республика

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в мире, покровск, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины