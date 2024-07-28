Сирия обвинила Израиль в обстреле города Мадждал-Шамс
МИД Сирии назвал Израиль причастным к обстрелу города Мадждал-Шамс
© AP Photo / Gil EliyahuПолицейские и пожарные работают на месте обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах
© AP Photo / Gil Eliyahu
Полицейские и пожарные работают на месте обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах
ДАМАСК, 28 июл - РИА Новости. Сирия считает Израиль причастным к обстрелу города Мадждал-Шамс на Голанских высотах, чтобы обвинить в этом ливанское шиитское движение "Хезболлах" и иметь возможность обострить ситуацию в регионе, говорится в заявлении МИД Сирии, распространенном агентством новостей SANA.
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"На фоне попыток обострить ситуацию в регионе и расширить круг насилия израильское оккупационное образование совершило вчера гнусное преступление в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных с 1967 года сирийских Голанских высотах, а потом возложило ответственность за это преступление на ливанское движение сопротивления", - заявили в МИД Сирии.
Министерство осудило попытки создать поводы для расширения круга агрессии и возложило полную ответственность на Израиль за это опасное обострение ситуации в регионе.
В МИД Сирии добавили, что проживающее на Голанских высотах население, несмотря на десятилетия оккупации, не отказалось от принадлежности к Сирии и является частью сопротивления.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли десять человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до двенадцати. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.