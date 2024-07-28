https://ria.ru/20240728/sirija-1962507823.html

Сирия обвинила Израиль в обстреле города Мадждал-Шамс

Сирия обвинила Израиль в обстреле города Мадждал-Шамс - РИА Новости, 28.07.2024

Сирия обвинила Израиль в обстреле города Мадждал-Шамс

Сирия считает Израиль причастным к обстрелу города Мадждал-Шамс на Голанских высотах, чтобы обвинить в этом ливанское шиитское движение "Хезболлах" и иметь... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T14:02

2024-07-28T14:02

2024-07-28T14:02

израиль

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сирия

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ДАМАСК, 28 июл - РИА Новости. Сирия считает Израиль причастным к обстрелу города Мадждал-Шамс на Голанских высотах, чтобы обвинить в этом ливанское шиитское движение "Хезболлах" и иметь возможность обострить ситуацию в регионе, говорится в заявлении МИД Сирии, распространенном агентством новостей SANA. "На фоне попыток обострить ситуацию в регионе и расширить круг насилия израильское оккупационное образование совершило вчера гнусное преступление в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных с 1967 года сирийских Голанских высотах, а потом возложило ответственность за это преступление на ливанское движение сопротивления", - заявили в МИД Сирии. Министерство осудило попытки создать поводы для расширения круга агрессии и возложило полную ответственность на Израиль за это опасное обострение ситуации в регионе. В МИД Сирии добавили, что проживающее на Голанских высотах население, несмотря на десятилетия оккупации, не отказалось от принадлежности к Сирии и является частью сопротивления. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли десять человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до двенадцати. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.

https://ria.ru/20240728/izrail-1962494411.html

https://ria.ru/20240728/khezbolla-1962456734.html

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израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сирия