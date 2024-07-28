https://ria.ru/20240728/sandu-1962502677.html

В Молдавии назвали отношение Санду к Гагаузии психиатрией

В Молдавии назвали отношение Санду к Гагаузии психиатрией - РИА Новости, 28.07.2024

В Молдавии назвали отношение Санду к Гагаузии психиатрией

Экс-вице-премьер, бывший министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил в эфире телеканала TVC 21, что отношения президента Майи Санду к Гагаузии... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:26

2024-07-28T13:26

2024-07-28T13:27

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

андрей нэстасе

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Экс-вице-премьер, бывший министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил в эфире телеканала TVC 21, что отношения президента Майи Санду к Гагаузии являются психиатрией, поскольку она намеренно провоцирует жителей региона. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. "Извините, но это психиатрия, когда у тебя непростые отношения с Гагаузией и ты разрабатываешь, голосуешь, а потом одобряешь закон насчет финансов Гагаузии и он оказывается неконституционным. Как это назвать, если не психиатрия? Наше счастье, что в Гагаузии нет агрессивных элементов, которые бы просто вывели людей на площадь", - заявил Нэстасе, комментируя политику президента Санду по отношению к автономии. Бывший вице-премьер уверен, что действия руководства страны по отношению к Гагаузии превышают не только их полномочия, но и нарушают законодательство и конституцию Молдавии. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, андрей нэстасе, евгения гуцул