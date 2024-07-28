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Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников ВСУ в двух регионах
Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников ВСУ в двух регионах - РИА Новости, 28.07.2024
Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников ВСУ в двух регионах
Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией России семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T07:12
2024-07-28T07:12
2024-07-28T11:29
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией России семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями", — говорится в релизе.Позже в военном ведомстве заявили об уничтожении еще двух беспилотников над Нижегородской областью.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Курская область
Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников ВСУ в двух регионах
МО: силы ПВО ночью уничтожили семь БПЛА ВСУ в Белгородской и Курской областях