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Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников ВСУ в двух регионах - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 28.07.2024 (обновлено: 11:29 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/pvo-1962461905.html
Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников ВСУ в двух регионах
Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников ВСУ в двух регионах - РИА Новости, 28.07.2024
Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников ВСУ в двух регионах
Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией России семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T07:12
2024-07-28T11:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
белгородская область
курская область
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией России семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями", — говорится в релизе.Позже в военном ведомстве заявили об уничтожении еще двух беспилотников над Нижегородской областью.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Курская область
Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников ВСУ в двух регионах

МО: силы ПВО ночью уничтожили семь БПЛА ВСУ в Белгородской и Курской областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией России семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями", — говорится в релизе.
Позже в военном ведомстве заявили об уничтожении еще двух беспилотников над Нижегородской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБелгородская областьКурская область
 
 
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