https://ria.ru/20240728/pvo-1962461905.html

Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников ВСУ в двух регионах

Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников ВСУ в двух регионах - РИА Новости, 28.07.2024

Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников ВСУ в двух регионах

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией России семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T07:12

2024-07-28T07:12

2024-07-28T11:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

белгородская область

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией России семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями", — говорится в релизе.Позже в военном ведомстве заявили об уничтожении еще двух беспилотников над Нижегородской областью.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, белгородская область, курская область