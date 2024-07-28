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США нагнетают напряженность, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2024
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12:41 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/putin-1962496711.html
США нагнетают напряженность, заявил Путин
США нагнетают напряженность, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2024
США нагнетают напряженность, заявил Путин
США нагнетают напряжённость из-за полётов стратегической авиации РФ, но эта мера призвана обеспечивать безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и является... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:41
2024-07-28T12:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. США нагнетают напряжённость из-за полётов стратегической авиации РФ, но эта мера призвана обеспечивать безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и является ответной мерой на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наше внимание сегодня привлекает нарастающее нагнетание напряжённости со стороны Вашингтона в связи с полётами российской стратегической авиации. Напомню в этой связи, что с момента распада Советского Союза российские стратегические ракетоносцы не вели воздушное патрулирование вдали от наших границ. Россия полагала тогда, что в этом уже нет никакой необходимости: мир изменился, холодная война - в прошлом. Однако Соединённые Штаты не ответили на этот односторонний жест доброй воли и продолжали патрулирование у наших границ", - сказал Путин в ходе выступления на параде ВМФ. Он уточнил, что Россия с 2007 года такие полёты возобновила. "Это стало ответной мерой на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира. Эта мера направлена в том числе и на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - пояснил глава государства.
https://ria.ru/20240623/bezopasnost-1954814215.html
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россия, сша, вооруженные силы рф
Россия, США, Вооруженные силы РФ
США нагнетают напряженность, заявил Путин

Путин: США нагнетают напряженность из-за полетов стратегической авиации России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. США нагнетают напряжённость из-за полётов стратегической авиации РФ, но эта мера призвана обеспечивать безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и является ответной мерой на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Наше внимание сегодня привлекает нарастающее нагнетание напряжённости со стороны Вашингтона в связи с полётами российской стратегической авиации. Напомню в этой связи, что с момента распада Советского Союза российские стратегические ракетоносцы не вели воздушное патрулирование вдали от наших границ. Россия полагала тогда, что в этом уже нет никакой необходимости: мир изменился, холодная война - в прошлом. Однако Соединённые Штаты не ответили на этот односторонний жест доброй воли и продолжали патрулирование у наших границ", - сказал Путин в ходе выступления на параде ВМФ.
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Он уточнил, что Россия с 2007 года такие полёты возобновила.
«
"Это стало ответной мерой на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира. Эта мера направлена в том числе и на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - пояснил глава государства.
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