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Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи - РИА Новости, 28.07.2024
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15:20 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/prokuratura-1962525218.html
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи - РИА Новости, 28.07.2024
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи
Прокуратура Адлерского района проконтролирует расследование по факту ДТП в Сочи, в результате которого четверо пострадали, один ребенок погиб, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T15:20
2024-07-28T15:20
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Прокуратура Адлерского района проконтролирует расследование по факту ДТП в Сочи, в результате которого четверо пострадали, один ребенок погиб, сообщили в Telegram-канале краевой прокуратуры.Ранее в оперштабе со ссылкой на ГИБДД Краснодарского края сообщили о ДТП в районе Краснополянского шоссе. На 149-м километре столкнулись рейсовый автобус и трактор. Предварительно установлено, что водитель автобуса начал обгонять движущиеся легковой автомобиль и бульдозер дорожной службы. Когда бульдозер поворачивал налево, водитель задел его ковш. "Прокуратурой Адлерского района города Сочи организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 28 июля 2024 года на Краснополянском шоссе с участием рейсового автобуса", - говорится сообщении. Ход расследования также поставлен региональным ведомством на контроль, уточняется в пресс-службе краевой прокуратуры.
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происшествия, сочи, краснодарский край, гибдд мвд рф
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, ГИБДД МВД РФ
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с автобусом и трактором в Сочи

© Фото : Госавтоинспекция Кубани/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение рейсового автобуса с трактором на автодороге "Адлер – Красная поляна" в Сочи
Место ДТП, где произошло столкновение рейсового автобуса с трактором на автодороге Адлер – Красная поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Госавтоинспекция Кубани/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение рейсового автобуса с трактором на автодороге "Адлер – Красная поляна" в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Прокуратура Адлерского района проконтролирует расследование по факту ДТП в Сочи, в результате которого четверо пострадали, один ребенок погиб, сообщили в Telegram-канале краевой прокуратуры.
Ранее в оперштабе со ссылкой на ГИБДД Краснодарского края сообщили о ДТП в районе Краснополянского шоссе. На 149-м километре столкнулись рейсовый автобус и трактор. Предварительно установлено, что водитель автобуса начал обгонять движущиеся легковой автомобиль и бульдозер дорожной службы. Когда бульдозер поворачивал налево, водитель задел его ковш.
«
"Прокуратурой Адлерского района города Сочи организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 28 июля 2024 года на Краснополянском шоссе с участием рейсового автобуса", - говорится сообщении.
Ход расследования также поставлен региональным ведомством на контроль, уточняется в пресс-службе краевой прокуратуры.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайГИБДД МВД РФ
 
 
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