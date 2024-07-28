https://ria.ru/20240728/prokuratura-1962525218.html

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи - РИА Новости, 28.07.2024

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи

Прокуратура Адлерского района проконтролирует расследование по факту ДТП в Сочи, в результате которого четверо пострадали, один ребенок погиб, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T15:20

2024-07-28T15:20

2024-07-28T15:20

происшествия

сочи

краснодарский край

гибдд мвд рф

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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Прокуратура Адлерского района проконтролирует расследование по факту ДТП в Сочи, в результате которого четверо пострадали, один ребенок погиб, сообщили в Telegram-канале краевой прокуратуры.Ранее в оперштабе со ссылкой на ГИБДД Краснодарского края сообщили о ДТП в районе Краснополянского шоссе. На 149-м километре столкнулись рейсовый автобус и трактор. Предварительно установлено, что водитель автобуса начал обгонять движущиеся легковой автомобиль и бульдозер дорожной службы. Когда бульдозер поворачивал налево, водитель задел его ковш. "Прокуратурой Адлерского района города Сочи организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 28 июля 2024 года на Краснополянском шоссе с участием рейсового автобуса", - говорится сообщении. Ход расследования также поставлен региональным ведомством на контроль, уточняется в пресс-службе краевой прокуратуры.

https://ria.ru/20240726/avariya-1962209600.html

сочи

краснодарский край

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происшествия, сочи, краснодарский край, гибдд мвд рф