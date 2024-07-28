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Патриарх Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса" - РИА Новости, 28.07.2024
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Религия
 
11:07 28.07.2024 (обновлено: 11:53 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/privetstvie-1962485131.html
Патриарх Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса"
Патриарх Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса" - РИА Новости, 28.07.2024
Патриарх Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса", отметив, что музейно-храмовый комплекс напоминает о великой... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:07
2024-07-28T11:53
религия
россия
херсонес
новороссия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса", отметив, что музейно-храмовый комплекс напоминает о великой силе духовного и культурного единства. Приветствие приводит сайт Русской православной церкви."В X веке в Херсонесе принял крещение святой равноапостольный князь Владимир. Благодаря его решению мы получили не только сокровище истинной веры и вошли в семью христианских народов, но и образовали единое государство. Именно о великой силе духовного и культурного единства напоминает нам сегодня этот музейно-храмовый комплекс", — заявил предстоятель РПЦ.Он также выразил признательность президенту Владимиру Путину, по инициативе и при непосредственном участии которого возвели "Новый Херсонес", и всем трудившимся над созданием этого комплекса. В день памяти князя Владимира, 28 июля, Русская православная церковь отмечает годовщину Крещения Руси (в этом году — 1036 лет). В Крыму в этот день освятят комплекс "Новый Херсонес", в состав которого входят три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника Крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади. Патриарх Кирилл возглавил литургию в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20240728/rossiya-1962462029.html
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россия, херсонес, новороссия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), владимир путин, русская православная церковь
Религия, Россия, Херсонес, Новороссия, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Владимир Путин, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса"

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за создание "Нового Херсонеса"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса", отметив, что музейно-храмовый комплекс напоминает о великой силе духовного и культурного единства. Приветствие приводит сайт Русской православной церкви.
"В X веке в Херсонесе принял крещение святой равноапостольный князь Владимир. Благодаря его решению мы получили не только сокровище истинной веры и вошли в семью христианских народов, но и образовали единое государство. Именно о великой силе духовного и культурного единства напоминает нам сегодня этот музейно-храмовый комплекс", — заявил предстоятель РПЦ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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Он также выразил признательность президенту Владимиру Путину, по инициативе и при непосредственном участии которого возвели "Новый Херсонес", и всем трудившимся над созданием этого комплекса.
В день памяти князя Владимира, 28 июля, Русская православная церковь отмечает годовщину Крещения Руси (в этом году — 1036 лет). В Крыму в этот день освятят комплекс "Новый Херсонес", в состав которого входят три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника Крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
Патриарх Кирилл возглавил литургию в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.
Крестный ход в день церковно-государственного праздника Крещения Руси, 2022 год - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
День крещения Руси
01:33
 
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