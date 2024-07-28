https://ria.ru/20240728/privetstvie-1962485131.html

Патриарх Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса"

Патриарх Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса" - РИА Новости, 28.07.2024

Патриарх Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса", отметив, что музейно-храмовый комплекс напоминает о великой... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T11:07

2024-07-28T11:07

2024-07-28T11:53

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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса", отметив, что музейно-храмовый комплекс напоминает о великой силе духовного и культурного единства. Приветствие приводит сайт Русской православной церкви."В X веке в Херсонесе принял крещение святой равноапостольный князь Владимир. Благодаря его решению мы получили не только сокровище истинной веры и вошли в семью христианских народов, но и образовали единое государство. Именно о великой силе духовного и культурного единства напоминает нам сегодня этот музейно-храмовый комплекс", — заявил предстоятель РПЦ.Он также выразил признательность президенту Владимиру Путину, по инициативе и при непосредственном участии которого возвели "Новый Херсонес", и всем трудившимся над созданием этого комплекса. В день памяти князя Владимира, 28 июля, Русская православная церковь отмечает годовщину Крещения Руси (в этом году — 1036 лет). В Крыму в этот день освятят комплекс "Новый Херсонес", в состав которого входят три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника Крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади. Патриарх Кирилл возглавил литургию в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20240728/rossiya-1962462029.html

https://ria.ru/20240728/kreschenie-1962141351.html

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россия, херсонес, новороссия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), владимир путин, русская православная церковь