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В Бурятии увеличилась площадь лесных пожаров

В Бурятии увеличилась площадь лесных пожаров - РИА Новости, 28.07.2024

В Бурятии увеличилась площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась с 8,4 до 12,6 тысячи гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T09:39

2024-07-28T09:39

2024-07-28T09:44

происшествия

северо-байкальский район

курумканский район

иркутская область

природные пожары в россии

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УЛАН-УДЭ, 28 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась с 8,4 до 12,6 тысячи гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства в Telegram-канале. "На утро 28 июля действуют 22 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах… Общая площадь, пройденная огнем, составляет 12 650,5 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что за сутки в республике обнаружено два лесных пожара в Северо-Байкальском районе. Причиной их возникновения стала сухая гроза. Ликвидировано три возгорания в Баргузинском и Курумканском районах. На тушении работают почти 500 человек, задействовано 54 единицы лесопожарной техники. По данным агентства, в северных районах Бурятии отмечается сильная задымленность, связанная с лесными пожарами в соседних регионах. Так, в Якутии действует 136 лесных пожара на площади более 1 миллиона гектаров, в Забайкалье - 71 возгорание на площади более 250 тысяч гектаров, в Иркутской области - 21 пожар на площади более 5 тысяч гектаров, отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

северо-байкальский район

курумканский район

иркутская область

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происшествия, северо-байкальский район, курумканский район, иркутская область, природные пожары в россии