https://ria.ru/20240728/pozhar-1962549252.html

На Кубани потушили пожар в коровнике

На Кубани потушили пожар в коровнике - РИА Новости, 28.07.2024

На Кубани потушили пожар в коровнике

Спасатели полностью потушили пожар в коровнике в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T18:52

2024-07-28T18:52

2024-07-28T18:52

происшествия

темрюкский район

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в коровнике в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС региона. По данным ведомства, пожар охватил 800 квадратных метров здания, из коровника своевременно эвакуировали 42 головы крупного рогатого скота. "Пожар в Темрюкском районе ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240518/pozhar-1946872255.html

темрюкский район

краснодарский край

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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)