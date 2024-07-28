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На Кубани потушили пожар в коровнике - РИА Новости, 28.07.2024
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18:52 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/pozhar-1962549252.html
На Кубани потушили пожар в коровнике
На Кубани потушили пожар в коровнике - РИА Новости, 28.07.2024
На Кубани потушили пожар в коровнике
Спасатели полностью потушили пожар в коровнике в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T18:52
2024-07-28T18:52
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в коровнике в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС региона. По данным ведомства, пожар охватил 800 квадратных метров здания, из коровника своевременно эвакуировали 42 головы крупного рогатого скота. "Пожар в Темрюкском районе ликвидирован", - говорится в сообщении.
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темрюкский район
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани потушили пожар в коровнике

В Темрюкском районе Краснодарского края пожар в коровнике полностью потушили

© Фото : МЧС Краснодарского края/TelegramЛиквидация пожара в Темрюкском районе Краснодарского края
Ликвидация пожара в Темрюкском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : МЧС Краснодарского края/Telegram
Ликвидация пожара в Темрюкском районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в коровнике в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС региона.
По данным ведомства, пожар охватил 800 квадратных метров здания, из коровника своевременно эвакуировали 42 головы крупного рогатого скота.
«
"Пожар в Темрюкском районе ликвидирован", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияТемрюкский районКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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