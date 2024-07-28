https://ria.ru/20240728/pozhar-1962541517.html
На Кубани загорелся коровник
На Кубани загорелся коровник - РИА Новости, 28.07.2024
На Кубани загорелся коровник
Спасатели тушат пожар в коровнике на территории кубанского поселка, открытое горение ликвидировано, коров своевременно эвакуировали, сообщили в ГУМЧС... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:46
2024-07-28T17:46
2024-07-28T17:46
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Спасатели тушат пожар в коровнике на территории кубанского поселка, открытое горение ликвидировано, коров своевременно эвакуировали, сообщили в ГУМЧС Краснодарского края. По данным ведомства, пожар произошёл в коровнике в посёлке Волна. Пожар охватил 800 квадратных метров здания. "В 15.13 часов ликвидировано открытое горение. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении. Уточняется, своевременно было эвакуировано 42 крупного рогатого скота. К тушению пожара привлечено 8 единиц техники и 23 специалиста, добавляют спасатели.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани загорелся коровник
На Кубани ликвидировали открытое горение в коровнике