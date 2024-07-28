https://ria.ru/20240728/pozhar-1962541517.html

На Кубани загорелся коровник

На Кубани загорелся коровник - РИА Новости, 28.07.2024

На Кубани загорелся коровник

Спасатели тушат пожар в коровнике на территории кубанского поселка, открытое горение ликвидировано, коров своевременно эвакуировали, сообщили в ГУМЧС... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T17:46

2024-07-28T17:46

2024-07-28T17:46

происшествия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Спасатели тушат пожар в коровнике на территории кубанского поселка, открытое горение ликвидировано, коров своевременно эвакуировали, сообщили в ГУМЧС Краснодарского края. По данным ведомства, пожар произошёл в коровнике в посёлке Волна. Пожар охватил 800 квадратных метров здания. "В 15.13 часов ликвидировано открытое горение. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении. Уточняется, своевременно было эвакуировано 42 крупного рогатого скота. К тушению пожара привлечено 8 единиц техники и 23 специалиста, добавляют спасатели.

https://ria.ru/20240518/pozhar-1946872255.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край