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На Кубани загорелся коровник - РИА Новости, 28.07.2024
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17:46 28.07.2024
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На Кубани загорелся коровник
На Кубани загорелся коровник - РИА Новости, 28.07.2024
На Кубани загорелся коровник
Спасатели тушат пожар в коровнике на территории кубанского поселка, открытое горение ликвидировано, коров своевременно эвакуировали, сообщили в ГУМЧС... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:46
2024-07-28T17:46
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Спасатели тушат пожар в коровнике на территории кубанского поселка, открытое горение ликвидировано, коров своевременно эвакуировали, сообщили в ГУМЧС Краснодарского края. По данным ведомства, пожар произошёл в коровнике в посёлке Волна. Пожар охватил 800 квадратных метров здания. "В 15.13 часов ликвидировано открытое горение. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении. Уточняется, своевременно было эвакуировано 42 крупного рогатого скота. К тушению пожара привлечено 8 единиц техники и 23 специалиста, добавляют спасатели.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани загорелся коровник

На Кубани ликвидировали открытое горение в коровнике

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Спасатели тушат пожар в коровнике на территории кубанского поселка, открытое горение ликвидировано, коров своевременно эвакуировали, сообщили в ГУМЧС Краснодарского края.
По данным ведомства, пожар произошёл в коровнике в посёлке Волна. Пожар охватил 800 квадратных метров здания.
"В 15.13 часов ликвидировано открытое горение. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, своевременно было эвакуировано 42 крупного рогатого скота.
К тушению пожара привлечено 8 единиц техники и 23 специалиста, добавляют спасатели.
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