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В Москве потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 28.07.2024
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14:58 28.07.2024
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В Москве потушили пожар в административном здании
В Москве потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 28.07.2024
В Москве потушили пожар в административном здании
Пожар в административном здании на востоке Москвы потушен, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:58
2024-07-28T14:58
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пожар в административном здании на востоке Москвы потушен, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пожаре в трехэтажном административном здании на востоке Москвы, на месте работали 35 специалистов и девять единиц техники. При тушении пожара пострадали два сотрудника МЧС, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Позже сообщили о локализации пожара на 80 квадратных метрах. "В Москве огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили пожар в административном здании

МЧС: пожар в административном здании на востоке Москвы потушили

© Фото : МЧС Москвы/TelegramМесто пожара в административном здании на улице Юности в Москве
Место пожара в административном здании на улице Юности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : МЧС Москвы/Telegram
Место пожара в административном здании на улице Юности в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пожар в административном здании на востоке Москвы потушен, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о пожаре в трехэтажном административном здании на востоке Москвы, на месте работали 35 специалистов и девять единиц техники. При тушении пожара пострадали два сотрудника МЧС, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Позже сообщили о локализации пожара на 80 квадратных метрах.
«
"В Москве огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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