https://ria.ru/20240728/pozhar-1962517638.html

В Москве локализовали пожар в административном здании

В Москве локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 28.07.2024

В Москве локализовали пожар в административном здании

Пожар в административном здании на востоке Москвы локализовали на восьмидесяти квадратных мерах, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T14:35

2024-07-28T14:35

2024-07-28T14:35

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пожар в административном здании на востоке Москвы локализовали на восьмидесяти квадратных мерах, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пожаре в административном трехэтажном здании на востоке Москвы, на месте работают 35 специалистов и девять единиц техники. При тушении пожара пострадали два сотрудника МЧС, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. "В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 80 квадратных метрах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240501/pozhar-1943327715.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)