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Два сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара на востоке Москвы
Два сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 28.07.2024
Два сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара на востоке Москвы
Два спасателя пострадали при тушении пожара на востоке Москвы, их госпитализировали, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:49
2024-07-28T13:49
2024-07-28T14:47
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Два спасателя пострадали при тушении пожара на востоке Москвы, их госпитализировали, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В ходе работ по ликвидации пожара на улице Юности пострадали два огнеборца. Они не допустили распространения огня на большую площадь. Сотрудники МЧС госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", — говорится в заявлении.Уточняется, что среди граждан пострадавших нет, тушение продолжается.Информация о пожаре в трехэтажном административном здании на востоке столицы появилась в воскресенье днем. Сообщалось, что на месте работают 35 специалистов и девять единиц техники.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия
Два сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара на востоке Москвы
Двух сотрудников МЧС госпитализировали после тушения пожара на востоке Москвы