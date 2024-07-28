https://ria.ru/20240728/pozdravlenie-1962511538.html

Евгений Матушкин поздравил с Днем ВМФ моряков в Севастополе

Евгений Матушкин поздравил с Днем ВМФ моряков в Севастополе - РИА Новости, 28.07.2024

Евгений Матушкин поздравил с Днем ВМФ моряков в Севастополе

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в торжественных мероприятиях в Севастополе и поздравил с праздником командование и личный РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T14:18

2024-07-28T14:18

2024-07-28T14:18

тамбовская область

россия

тамбовская область

севастополь

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

максим егоров

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в торжественных мероприятиях в Севастополе и поздравил с праздником командование и личный состав Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента. Тамбовская область шефствует над Центром связи уже более 25 лет, оказывая всестороннюю поддержку. Ежегодно в этой части проходят службу тамбовские призывники. Матушкин передал начальнику Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота РФ, капитану I ранга Дмитрию Липову поздравительный адрес от главы Тамбовской области Максима Егорова. Также председатель регионального парламента поблагодарил личный состав части за достойную службу Отечеству, вручил благодарственные письма и подарки от Тамбовской областной Думы, говорится в сообщении. "В этот день мы выражаем признательность всем, кто обеспечивает защиту морских рубежей и национальных интересов России. Военнослужащих 744 Центра связи всегда отличали мужество, верность присяге и любовь к Родине. Они являются достойными продолжателями ратных традиций, заложенных их дедами и прадедами. Приятно, что командование части отмечает высокий уровень выполнения служебных обязанностей, который показывают военнослужащие из Тамбовской области. Гордимся нашими земляками!" – цитирует пресс-служба слова председателя Тамбовской областной Думы. Делегации представителей Черноморского флота РФ неоднократно посещали Тамбовщину. В этом году севастопольцы приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Тамбовской областной Думы. По случаю юбилея депутаты регионального парламента приняли решение на собственные средства приобрести автомобиль для участников специальной военной операции. Ключи от УАЗа были переданы начальнику 744 Центра связи Липову в ходе торжественного мероприятия, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240617/uaz-1953467736.html

https://ria.ru/20240704/matushkin-1957342065.html

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россия, тамбовская область, севастополь, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), максим егоров, тамбовская областная дума