Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершилось жаркое лето - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/pogoda-1962542544.html
В Москве завершилось жаркое лето
В Москве завершилось жаркое лето - РИА Новости, 28.07.2024
В Москве завершилось жаркое лето
Воскресенье в Москве стало последним аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета, воздух прогрелся чуть выше плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:58
2024-07-28T17:58
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850580_0:150:3356:2038_1920x0_80_0_0_c6648b13c6cb08f65b63dc0be2b76c37.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Воскресенье в Москве стало последним аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета, воздух прогрелся чуть выше плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Воскресный день стал заключительным аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета-2024. Столбик... термометра, несмотря на ливень и грозу, показал в выходной чуть выше плюс 26", - рассказал Тишковец. По его словам, следующая неделя ознаменует собой новый этап сезона - скромного лета.
https://ria.ru/20240726/sinoptiki-1962094114.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850580_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_5751fe7628be07f01f89502b192870c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
В Москве завершилось жаркое лето

Синоптик Тишковец: воскресенье стало последним аккордом жаркого лета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на набережной в Москве
Люди отдыхают на набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают на набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Воскресенье в Москве стало последним аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета, воздух прогрелся чуть выше плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Воскресный день стал заключительным аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета-2024. Столбик... термометра, несмотря на ливень и грозу, показал в выходной чуть выше плюс 26", - рассказал Тишковец.
По его словам, следующая неделя ознаменует собой новый этап сезона - скромного лета.
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
26 июля, 10:26
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала