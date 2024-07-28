https://ria.ru/20240728/pogoda-1962542544.html

В Москве завершилось жаркое лето

В Москве завершилось жаркое лето - РИА Новости, 28.07.2024

В Москве завершилось жаркое лето

Воскресенье в Москве стало последним аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета, воздух прогрелся чуть выше плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T17:58

2024-07-28T17:58

2024-07-28T17:58

общество

москва

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Воскресенье в Москве стало последним аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета, воздух прогрелся чуть выше плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Воскресный день стал заключительным аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета-2024. Столбик... термометра, несмотря на ливень и грозу, показал в выходной чуть выше плюс 26", - рассказал Тишковец. По его словам, следующая неделя ознаменует собой новый этап сезона - скромного лета.

https://ria.ru/20240726/sinoptiki-1962094114.html

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2024

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общество, москва