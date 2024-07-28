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В Москве завершилось жаркое лето
В Москве завершилось жаркое лето - РИА Новости, 28.07.2024
В Москве завершилось жаркое лето
Воскресенье в Москве стало последним аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета, воздух прогрелся чуть выше плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:58
2024-07-28T17:58
2024-07-28T17:58
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Воскресенье в Москве стало последним аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета, воздух прогрелся чуть выше плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Воскресный день стал заключительным аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета-2024. Столбик... термометра, несмотря на ливень и грозу, показал в выходной чуть выше плюс 26", - рассказал Тишковец. По его словам, следующая неделя ознаменует собой новый этап сезона - скромного лета.
https://ria.ru/20240726/sinoptiki-1962094114.html
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общество, москва
В Москве завершилось жаркое лето
Синоптик Тишковец: воскресенье стало последним аккордом жаркого лета