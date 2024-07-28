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В Свердловской области мужчина пытался сжечь кафе из-за запаха еды - РИА Новости, 28.07.2024
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16:00 28.07.2024 (обновлено: 18:31 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/podzhog-1962529696.html
В Свердловской области мужчина пытался сжечь кафе из-за запаха еды
В Свердловской области мужчина пытался сжечь кафе из-за запаха еды - РИА Новости, 28.07.2024
В Свердловской области мужчина пытался сжечь кафе из-за запаха еды
В уральском городе Ревда мужчина пытался поджечь кафе из-за запаха рыбы, рассказали РИА Новости в заведении "Толстая креветка". РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T16:00
2024-07-28T18:31
происшествия
валерий горелых
свердловская область
ревда
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В уральском городе Ревда мужчина пытался поджечь кафе из-за запаха рыбы, рассказали РИА Новости в заведении "Толстая креветка".Сообщается, что посетитель выпивал, заказал рыбную закуску, а после нее фруктовую нарезку."Позвал официанта и начал кричать: "Почему фруктовая нарезка пахнет рыбой?" Мы ему объяснили, что он только что ел рыбу. Он начал нервничать, ушел из кафе и сказал, что сейчас придет и подожжет нас. Мы подумали, что эта какая-то шутка, а оказалось — нет. Он пришел с канистрой", — привели подробности в администрации заведения. Мужчина, держа в руках зажигалку, разлил бензин перед входом в кафе. В этот момент подбежал охранник, который и остановил его. Затем злоумышленника забрала полиция, добавила собеседница агентства. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил о проведении проверки.
https://ria.ru/20240724/podzhog-1961783433.html
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свердловская область
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происшествия, валерий горелых, свердловская область, ревда
Происшествия, Валерий Горелых, Свердловская область, Ревда
В Свердловской области мужчина пытался сжечь кафе из-за запаха еды

В Ревде Свердловской области мужчина пытался поджечь кафе из-за запаха рыбы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В уральском городе Ревда мужчина пытался поджечь кафе из-за запаха рыбы, рассказали РИА Новости в заведении "Толстая креветка".
Сообщается, что посетитель выпивал, заказал рыбную закуску, а после нее фруктовую нарезку.
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"Позвал официанта и начал кричать: "Почему фруктовая нарезка пахнет рыбой?" Мы ему объяснили, что он только что ел рыбу. Он начал нервничать, ушел из кафе и сказал, что сейчас придет и подожжет нас. Мы подумали, что эта какая-то шутка, а оказалось — нет. Он пришел с канистрой", — привели подробности в администрации заведения.
Мужчина, держа в руках зажигалку, разлил бензин перед входом в кафе. В этот момент подбежал охранник, который и остановил его. Затем злоумышленника забрала полиция, добавила собеседница агентства.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил о проведении проверки.
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ПроисшествияВалерий ГорелыхСвердловская областьРевда
 
 
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