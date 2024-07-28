https://ria.ru/20240728/podzhog-1962529696.html

В Свердловской области мужчина пытался сжечь кафе из-за запаха еды

В Свердловской области мужчина пытался сжечь кафе из-за запаха еды - РИА Новости, 28.07.2024

В Свердловской области мужчина пытался сжечь кафе из-за запаха еды

В уральском городе Ревда мужчина пытался поджечь кафе из-за запаха рыбы, рассказали РИА Новости в заведении "Толстая креветка". РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T16:00

2024-07-28T16:00

2024-07-28T18:31

происшествия

валерий горелых

свердловская область

ревда

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В уральском городе Ревда мужчина пытался поджечь кафе из-за запаха рыбы, рассказали РИА Новости в заведении "Толстая креветка".Сообщается, что посетитель выпивал, заказал рыбную закуску, а после нее фруктовую нарезку."Позвал официанта и начал кричать: "Почему фруктовая нарезка пахнет рыбой?" Мы ему объяснили, что он только что ел рыбу. Он начал нервничать, ушел из кафе и сказал, что сейчас придет и подожжет нас. Мы подумали, что эта какая-то шутка, а оказалось — нет. Он пришел с канистрой", — привели подробности в администрации заведения. Мужчина, держа в руках зажигалку, разлил бензин перед входом в кафе. В этот момент подбежал охранник, который и остановил его. Затем злоумышленника забрала полиция, добавила собеседница агентства. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил о проведении проверки.

https://ria.ru/20240724/podzhog-1961783433.html

https://ria.ru/20240613/pozhar-1952479853.html

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происшествия, валерий горелых, свердловская область, ревда