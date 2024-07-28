https://ria.ru/20240728/opasnost-1962560472.html

В Херсонской области отменили ракетную опасность

В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.07.2024

В Херсонской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T20:20

2024-07-28T20:20

2024-07-28T20:20

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Сообщение об опасности было опубликовано в 19.59 мск. "Отбой ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html

херсонская область

россия

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херсонская область , вооруженные силы украины, россия