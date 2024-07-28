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В Херсонской области отменили ракетную опасность
В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.07.2024
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T20:20
2024-07-28T20:20
2024-07-28T20:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Сообщение об опасности было опубликовано в 19.59 мск. "Отбой ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.
https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Сальдо: в Херсонской области отменили сигнал ракетной опасности