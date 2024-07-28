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В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:20 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/opasnost-1962560472.html
В Херсонской области отменили ракетную опасность
В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.07.2024
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T20:20
2024-07-28T20:20
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Сообщение об опасности было опубликовано в 19.59 мск. "Отбой ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.
https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия
В Херсонской области отменили ракетную опасность

Сальдо: в Херсонской области отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Сообщение об опасности было опубликовано в 19.59 мск.
«
"Отбой ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
"Риск для территорий". СМИ предупредили Украину об опасной угрозе
25 июля, 09:31
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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