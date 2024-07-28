https://ria.ru/20240728/opasnost-1962559288.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.07.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T20:09
2024-07-28T20:09
2024-07-28T20:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал Сальдо.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Херсонской области объявили ракетную опасность