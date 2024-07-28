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В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.07.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T20:09

2024-07-28T20:09

2024-07-28T20:09

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20240727/udar-1962410042.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, россия