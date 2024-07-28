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В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:35 28.07.2024
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В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.07.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Скадовском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:35
2024-07-28T17:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Скадовском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "В Скадовском МО объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
В Херсонской области объявили ракетную опасность

Сальдо: в в Скадовском округе Херсонской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкТерритория морского порта Геническа
Территория морского порта Геническа - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Территория морского порта Геническа. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Скадовском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Скадовском МО объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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