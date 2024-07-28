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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.07.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:30
2024-07-28T14:30
2024-07-28T14:30
специальная военная операция на украине
происшествия
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белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена в 14.04 мск. Через 16 минут угрозу отменили. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков: ракетную опасность в Белгородской отменили через 16 минут