https://ria.ru/20240728/opasnost-1962465508.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.07.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T08:21

2024-07-28T08:21

2024-07-28T08:21

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.10 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность