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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.07.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:21
2024-07-28T08:21
2024-07-28T08:21
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.10 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили опасность атаки БПЛА