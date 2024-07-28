https://ria.ru/20240728/opasnost-1962457849.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 28.07.2024

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности в Липецкой области отменен, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T05:20

2024-07-28T05:20

2024-07-28T05:20

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

россия

безопасность

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Режим воздушной опасности в Липецкой области отменен, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Воздушная опасность в регионе была объявлена в 3.29 мск. "Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, россия, безопасность