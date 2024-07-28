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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 28.07.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности в Липецкой области отменен, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T05:20
2024-07-28T05:20
2024-07-28T05:20
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липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Режим воздушной опасности в Липецкой области отменен, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Воздушная опасность в регионе была объявлена в 3.29 мск. "Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Безопасность
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Губернатор Артамонов: в Липецкой области отменили режим воздушной опасности