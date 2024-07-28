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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 28.07.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T03:40
2024-07-28T03:40
2024-07-28T03:40
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он.
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липецкая область, игорь артамонов, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Происшествия
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности