https://ria.ru/20240728/ochistka-1962517518.html

Более 100 инженерных сооружений очистили в Москве пескоструйным способом

Более 100 инженерных сооружений очистили в Москве пескоструйным способом - РИА Новости, 28.07.2024

Более 100 инженерных сооружений очистили в Москве пескоструйным способом

Свыше 100 инженерных сооружений очистили специалисты в Москве пескоструйным способом с начала 2024 года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T14:34

2024-07-28T14:34

2024-07-28T14:34

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Свыше 100 инженерных сооружений очистили специалисты в Москве пескоструйным способом с начала 2024 года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Очистили пескоструйным способом 130 инженерных сооружений с начала года. Общая площадь обработанных поверхностей – более 145 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что всего на этот год запланирована очистка более 170 инженерных сооружений. "Песок подается по шлангу пескоструйного аппарата под большим давлением и убирает различные загрязнения - старую краску, ржавчину, грязь и налет. Давление для каждой поверхности специалисты подбирают индивидуально, оно может достигать 7,5 атмосферы. Это позволяет только эффективно очистить поверхность и подготовить ее к антикоррозийной и лакокрасочной обработке", - пояснили в посте. Отмечается, что одна бригада из пяти специалистов за смену может обработать более 100 квадратных метров поверхности.

https://ria.ru/20240727/moskva-1962402775.html

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городское хозяйство москвы, москва