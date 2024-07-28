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Более 100 инженерных сооружений очистили в Москве пескоструйным способом
Более 100 инженерных сооружений очистили в Москве пескоструйным способом - РИА Новости, 28.07.2024
Более 100 инженерных сооружений очистили в Москве пескоструйным способом
Свыше 100 инженерных сооружений очистили специалисты в Москве пескоструйным способом с начала 2024 года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 28.07.2024
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Свыше 100 инженерных сооружений очистили специалисты в Москве пескоструйным способом с начала 2024 года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Очистили пескоструйным способом 130 инженерных сооружений с начала года. Общая площадь обработанных поверхностей – более 145 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что всего на этот год запланирована очистка более 170 инженерных сооружений. "Песок подается по шлангу пескоструйного аппарата под большим давлением и убирает различные загрязнения - старую краску, ржавчину, грязь и налет. Давление для каждой поверхности специалисты подбирают индивидуально, оно может достигать 7,5 атмосферы. Это позволяет только эффективно очистить поверхность и подготовить ее к антикоррозийной и лакокрасочной обработке", - пояснили в посте. Отмечается, что одна бригада из пяти специалистов за смену может обработать более 100 квадратных метров поверхности.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Свыше 100 инженерных сооружений очистили специалисты в Москве пескоструйным способом с начала 2024 года, сообщается в Telegram-канале
комплекса городского хозяйства.
"Очистили пескоструйным способом 130 инженерных сооружений с начала года. Общая площадь обработанных поверхностей – более 145 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что всего на этот год запланирована очистка более 170 инженерных сооружений.
"Песок подается по шлангу пескоструйного аппарата под большим давлением и убирает различные загрязнения - старую краску, ржавчину, грязь и налет. Давление для каждой поверхности специалисты подбирают индивидуально, оно может достигать 7,5 атмосферы. Это позволяет только эффективно очистить поверхность и подготовить ее к антикоррозийной и лакокрасочной обработке", - пояснили в посте.
Отмечается, что одна бригада из пяти специалистов за смену может обработать более 100 квадратных метров поверхности.