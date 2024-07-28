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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 28.07.2024
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T03:21
2024-07-28T03:21
2024-07-28T10:35
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). ""Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров… 01:45- населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240727/obstrel-1962441962.html
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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку и Горловке
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке