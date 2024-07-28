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Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/obstrely-1962445497.html
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.07.2024
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 117 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T00:13
2024-07-28T00:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 117 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать девять обстрелов - на Горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 117 боеприпасов. Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 16 обстрелов.
https://ria.ru/20240727/obstrel-1962407908.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки 38 раз обстреляли ДНР, выпустив 117 боеприпасов

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 117 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Тридцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать девять обстрелов - на Горловском направлении", - говорится в сообщении представительства.
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Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области
Вчера, 18:11
Отмечается, что всего было выпущено 117 боеприпасов.
Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц.
В предыдущие сутки было зафиксировано 16 обстрелов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествияРоссия
 
 
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