https://ria.ru/20240728/obstrely-1962445497.html

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.07.2024

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 117 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T00:13

2024-07-28T00:13

2024-07-28T00:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 117 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать девять обстрелов - на Горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 117 боеприпасов. Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 16 обстрелов.

https://ria.ru/20240727/obstrel-1962407908.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия