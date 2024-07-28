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Боррель призвал провести независимое расследование обстрела Голанских высот - РИА Новости, 28.07.2024
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00:26 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/obstrel-1962446379.html
Боррель призвал провести независимое расследование обстрела Голанских высот
Боррель призвал провести независимое расследование обстрела Голанских высот - РИА Новости, 28.07.2024
Боррель призвал провести независимое расследование обстрела Голанских высот
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети Х призвал провести независимое международное расследование обстрела населенного пункта Мадждаль-Шамс на... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T00:26
2024-07-28T00:26
в мире
голанские высоты
ливан
жозеп боррель
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети Х призвал провести независимое международное расследование обстрела населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. "Я решительно осуждаю эту кровавую бойню. Нам необходимо независимое международное расследование этого неприемлемого инцидента", - написал Боррель на своей странице. Глава дипломатии ЕС также призвал все стороны к сдержанности с тем, чтобы избежать эскалации. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 11 человек. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.
https://ria.ru/20240727/udar-1962440256.html
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в мире, голанские высоты, ливан, жозеп боррель, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Голанские высоты, Ливан, Жозеп Боррель, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель призвал провести независимое расследование обстрела Голанских высот

Боррель призвал провести независимое расследование обстрела на Голанских высотах

© AP Photo / Frederic SierakowskiВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети Х призвал провести независимое международное расследование обстрела населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах.
"Я решительно осуждаю эту кровавую бойню. Нам необходимо независимое международное расследование этого неприемлемого инцидента", - написал Боррель на своей странице.
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Армия Израиля заявила, что ракеты по Голанским высотам запустили из Ливана
Вчера, 22:32
Глава дипломатии ЕС также призвал все стороны к сдержанности с тем, чтобы избежать эскалации.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 11 человек.
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.
Службы экстренной помощи и местные жители возле места обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Ливан осудил нападение на гражданских на Голанских высотах
Вчера, 21:54
 
В миреГоланские высотыЛиванЖозеп БоррельХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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