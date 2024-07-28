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Невролог назвал причины головной боли в жару - РИА Новости, 28.07.2024
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02:47 28.07.2024 (обновлено: 04:55 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/nevrolog-1962452616.html
Невролог назвал причины головной боли в жару
Невролог назвал причины головной боли в жару - РИА Новости, 28.07.2024
Невролог назвал причины головной боли в жару
Обезвоживание, резкие перепады температуры, длительное пребывание на солнце, повышение артериального давления могут быть причинами головной боли в жаркую... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T02:47
2024-07-28T04:55
общество
владимир мартынов
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Обезвоживание, резкие перепады температуры, длительное пребывание на солнце, повышение артериального давления могут быть причинами головной боли в жаркую погоду, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Головные боли в жару часто возникают из-за комбинации нескольких факторов, влияющих на организм. Одна из частых причин - обезвоживание. В жаркую погоду люди больше потеют. Если не восполнять потерю жидкости, это может привести к обезвоживанию, что в свою очередь вызывает головные боли", - сказал Мартынов. Кроме того, по словам врача, в жару велик риск теплового удара, который может случиться при длительном пребывании на солнце или в жарком помещении. Одним из симптомов теплового удара является головная боль, которая возникает, поскольку организм перегревается и не может эффективно регулировать температуру. "В жару кровеносные сосуды могут расширяться, что иногда вызывает головные боли. Резкие перепады температуры, например, при переходе с жаркой улицы в прохладное помещение с кондиционером, могут вызывать сосудистые спазмы, приводящие к головной боли", - отметил невролог. Мартынов также рассказал, что причиной головной боли может быть повышение артериального давления в ответ на жару. Организм, пытаясь адаптироваться к высоким температурам, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, что может вызывать неприятные ощущения в голове.
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общество, владимир мартынов, здоровье - общество, россия
Общество, Владимир Мартынов, Здоровье - Общество, Россия
Невролог назвал причины головной боли в жару

Невролог Мартынов: обезвоживание может вызвать головную боль в жаркую погоду

© Фото : FreepikДевушка с головной болью
Девушка с головной болью - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Freepik
Девушка с головной болью. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Обезвоживание, резкие перепады температуры, длительное пребывание на солнце, повышение артериального давления могут быть причинами головной боли в жаркую погоду, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Головные боли в жару часто возникают из-за комбинации нескольких факторов, влияющих на организм. Одна из частых причин - обезвоживание. В жаркую погоду люди больше потеют. Если не восполнять потерю жидкости, это может привести к обезвоживанию, что в свою очередь вызывает головные боли", - сказал Мартынов.
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Кроме того, по словам врача, в жару велик риск теплового удара, который может случиться при длительном пребывании на солнце или в жарком помещении. Одним из симптомов теплового удара является головная боль, которая возникает, поскольку организм перегревается и не может эффективно регулировать температуру.
"В жару кровеносные сосуды могут расширяться, что иногда вызывает головные боли. Резкие перепады температуры, например, при переходе с жаркой улицы в прохладное помещение с кондиционером, могут вызывать сосудистые спазмы, приводящие к головной боли", - отметил невролог.
Мартынов также рассказал, что причиной головной боли может быть повышение артериального давления в ответ на жару. Организм, пытаясь адаптироваться к высоким температурам, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, что может вызывать неприятные ощущения в голове.
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