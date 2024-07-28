https://ria.ru/20240728/netanyakhu-1962505725.html

Нетаньяху экстренно прибыл в Израиль

Нетаньяху экстренно прибыл в Израиль - РИА Новости, 28.07.2024

Нетаньяху экстренно прибыл в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ускоренном порядке вернулся после визита в США в Израиль и направляется в штаб министерства обороны для оценки... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:47

2024-07-28T13:47

2024-07-28T14:00

в мире

израиль

голанские высоты

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ускоренном порядке вернулся после визита в США в Израиль и направляется в штаб министерства обороны для оценки ситуации с безопасностью после вчерашнего ракетного обстрела Голанских высот, сообщила канцелярия премьера."Самолет премьер-министра Биньямина Нетанияху приземлился в Израиле. Глава правительства в настоящее время направляется в комплекс "Кирия" для оценки ситуации в сфере безопасности и участия в заседании военно-политического кабинета", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

израиль

голанские высоты

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в мире, израиль, голанские высоты, биньямин нетаньяху