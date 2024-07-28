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Нетаньяху экстренно прибыл в Израиль - РИА Новости, 28.07.2024
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13:47 28.07.2024 (обновлено: 14:00 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/netanyakhu-1962505725.html
Нетаньяху экстренно прибыл в Израиль
Нетаньяху экстренно прибыл в Израиль - РИА Новости, 28.07.2024
Нетаньяху экстренно прибыл в Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ускоренном порядке вернулся после визита в США в Израиль и направляется в штаб министерства обороны для оценки... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:47
2024-07-28T14:00
в мире
израиль
голанские высоты
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ускоренном порядке вернулся после визита в США в Израиль и направляется в штаб министерства обороны для оценки ситуации с безопасностью после вчерашнего ракетного обстрела Голанских высот, сообщила канцелярия премьера."Самолет премьер-министра Биньямина Нетанияху приземлился в Израиле. Глава правительства в настоящее время направляется в комплекс "Кирия" для оценки ситуации в сфере безопасности и участия в заседании военно-политического кабинета", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
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в мире, израиль, голанские высоты, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху экстренно прибыл в Израиль

Нетаньяху направился в штаб Минобороны для оценки ситуации с безопасностью

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ускоренном порядке вернулся после визита в США в Израиль и направляется в штаб министерства обороны для оценки ситуации с безопасностью после вчерашнего ракетного обстрела Голанских высот, сообщила канцелярия премьера.
"Самолет премьер-министра Биньямина Нетанияху приземлился в Израиле. Глава правительства в настоящее время направляется в комплекс "Кирия" для оценки ситуации в сфере безопасности и участия в заседании военно-политического кабинета", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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В миреИзраильГоланские высотыБиньямин Нетаньяху
 
 
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