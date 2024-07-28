https://ria.ru/20240728/nasilie-1962532040.html
В ГД запросили статистику отказов в возбуждении дел о домашнем насилии
В ГД запросили статистику отказов в возбуждении дел о домашнем насилии - РИА Новости, 28.07.2024
В ГД запросили статистику отказов в возбуждении дел о домашнем насилии
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение в МВД с просьбой предоставить статистику о количестве отказов в возбуждении уголовных РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T16:19
2024-07-28T16:19
2024-07-28T16:19
россия
москва
владислав даванков
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение в МВД с просьбой предоставить статистику о количестве отказов в возбуждении уголовных дел по заявлениям жертв домашнего насилия, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович (Колокольцев, министр внутренних дел РФ - ред.), предоставить статистику о количестве отказов в возбуждении уголовных дел по заявлениям жертв домашнего насилия со стороны сотрудников МВД России за 2022 и 2023 годы. Также прошу Вас высказать позицию о том, нужно ли перевести дела о домашнем насилии в категорию дел частно-публичного обвинения для сокращения количества отказов в их возбуждении", - написано в обращении. По мнению автора, нынешний порядок возбуждения уголовных дел по заявлениям жертв домашнего насилия не соответствует потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека из-за частых отказов со стороны полиции помочь пострадавшим. "Так, например, в июле 2024 года в Москве была убита девушка своим сожителем, который регулярно её избивал. Девушка обращалась в полицию с заявлением о домашнем насилии, однако его не приняли и уголовное дело о побоях не возбудили", - отметил Даванков.
https://ria.ru/20240418/peskov-1940789296.html
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россия, москва, владислав даванков, происшествия
Россия, Москва, Владислав Даванков, Происшествия
В ГД запросили статистику отказов в возбуждении дел о домашнем насилии
В ГД запросили у МВД статистику отказов в возбуждении дел о домашнем насилии