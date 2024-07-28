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Экс-подполковник СБУ рассказал о составе "Интернационального легиона" - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:19 28.07.2024 (обновлено: 06:43 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/naemniki-1962456122.html
Экс-подполковник СБУ рассказал о составе "Интернационального легиона"
Экс-подполковник СБУ рассказал о составе "Интернационального легиона" - РИА Новости, 28.07.2024
Экс-подполковник СБУ рассказал о составе "Интернационального легиона"
В "Интернациональном легионе" ВСУ, сформированном из иностранных наемников, состоят около трех тысяч человек, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T04:19
2024-07-28T06:43
специальная военная операция на украине
в мире
испания
украина
харьков
василий прозоров
владимир зеленский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В "Интернациональном легионе" ВСУ, сформированном из иностранных наемников, состоят около трех тысяч человек, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Он напомнил, что "Интернациональный легион" был создан на Украине вскоре после начала СВО, в феврале-марте 2022 года указом Владимира Зеленского. Сейчас это воинская часть А-3449, которая находится в подчинении Главного управления разведки Минобороны Украины и участвует в его операции. "Поскольку вся Украина в принципе живет в режиме медийности, медийной картинки, создания информационных перемог (побед – ред.), в первую очередь "Интернациональный легион" - это медийный проект, призванный показать, что весь мир с нами", - заявил Прозоров РИА Новости. По его словам, таким образом режим Зеленского "пытался косплеить Интербригады во время Гражданской войны в Испании" (добровольцев-коммунистов, воевавших в Испании в 1930-ые годы - ред.). "Но ничего у них не получилось, поскольку нацистские идеи, как на Украине, так и среди боевиков "Интернационального легиона", как-то не очень коррелируют с тем обликом Интербригад, которые в 30-е годы в Испании воевали", - отметил Прозоров. По его данным, сейчас в легионе находится около трех тысяч иностранных военных, однако на командных должностях находятся украинские офицеры. "Во главе его стоят украинские офицеры, ну а низовые командные должности занимают иностранцы. Структурно в него входят разные громкие названия, "легионы" - "Грузинский легион", там "полк Кастуся Калиновского", чеченское подразделение. Но это громкие названия, на самом деле численности их достаточно невелика. Общее количество этого иностранного легиона сейчас, по разным оценкам, максимум до 3000 человек", - рассказал Прозоров. Он констатировал, что "по сути это максимум это бригада, без тяжелого вооружения - там легкая бронетехника, стрелковка, гранатометы". "Скажем рейдовая, легкая пехота, вот так можно сказать", - отметил Прозоров. При этом для "Интернационального легиона" характерна большая текучка - многие боевики гибнут при российских ударах или попросту уезжают домой. "Сейчас очень много там военнослужащих, которые приехали не по идейным мотивам, а просто зарабатывать деньги - из бедных стран. Каждый день приходят сообщения, что погибли колумбийцы какие-то, аргентинцы, бразильцы, мексиканцы... На днях грек погиб, бывший военнослужащий, который якобы находился в отпуске - погиб под Харьковом. Так что там каждой твари по паре", - рассказал экс-подполковник СБУ.
https://ria.ru/20240727/vsu-1962442470.html
https://ria.ru/20240425/naemniki-1942190413.html
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в мире, испания, украина, харьков, василий прозоров, владимир зеленский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Испания, Украина, Харьков, Василий Прозоров, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Экс-подполковник СБУ рассказал о составе "Интернационального легиона"

Прозоров: в "Интернациональном легионе" ВСУ состоят около трех тысяч наемников

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В "Интернациональном легионе" ВСУ, сформированном из иностранных наемников, состоят около трех тысяч человек, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Он напомнил, что "Интернациональный легион" был создан на Украине вскоре после начала СВО, в феврале-марте 2022 года указом Владимира Зеленского. Сейчас это воинская часть А-3449, которая находится в подчинении Главного управления разведки Минобороны Украины и участвует в его операции.
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"Поскольку вся Украина в принципе живет в режиме медийности, медийной картинки, создания информационных перемог (побед – ред.), в первую очередь "Интернациональный легион" - это медийный проект, призванный показать, что весь мир с нами", - заявил Прозоров РИА Новости.
По его словам, таким образом режим Зеленского "пытался косплеить Интербригады во время Гражданской войны в Испании" (добровольцев-коммунистов, воевавших в Испании в 1930-ые годы - ред.).
"Но ничего у них не получилось, поскольку нацистские идеи, как на Украине, так и среди боевиков "Интернационального легиона", как-то не очень коррелируют с тем обликом Интербригад, которые в 30-е годы в Испании воевали", - отметил Прозоров.
По его данным, сейчас в легионе находится около трех тысяч иностранных военных, однако на командных должностях находятся украинские офицеры.
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"Во главе его стоят украинские офицеры, ну а низовые командные должности занимают иностранцы. Структурно в него входят разные громкие названия, "легионы" - "Грузинский легион", там "полк Кастуся Калиновского", чеченское подразделение. Но это громкие названия, на самом деле численности их достаточно невелика. Общее количество этого иностранного легиона сейчас, по разным оценкам, максимум до 3000 человек", - рассказал Прозоров.
Он констатировал, что "по сути это максимум это бригада, без тяжелого вооружения - там легкая бронетехника, стрелковка, гранатометы".
"Скажем рейдовая, легкая пехота, вот так можно сказать", - отметил Прозоров.
При этом для "Интернационального легиона" характерна большая текучка - многие боевики гибнут при российских ударах или попросту уезжают домой.
"Сейчас очень много там военнослужащих, которые приехали не по идейным мотивам, а просто зарабатывать деньги - из бедных стран. Каждый день приходят сообщения, что погибли колумбийцы какие-то, аргентинцы, бразильцы, мексиканцы... На днях грек погиб, бывший военнослужащий, который якобы находился в отпуске - погиб под Харьковом. Так что там каждой твари по паре", - рассказал экс-подполковник СБУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИспанияУкраинаХарьковВасилий ПрозоровВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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