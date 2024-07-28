https://ria.ru/20240728/moskva-1964459401.html
В Москве в воскресенье ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
В Москве в воскресенье ожидаются дождь, гроза и сильный ветер - РИА Новости, 06.08.2024
В Москве в воскресенье ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательными на улице в воскресенье из-за прогнозируемой непогоды, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-07-28T10:45
2024-07-28T10:45
2024-08-06T16:15
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательными на улице в воскресенье из-за прогнозируемой непогоды, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что в течение дня в столице ожидаются ливневый дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240703/groza-1957233601.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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