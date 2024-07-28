https://ria.ru/20240728/moskva-1964459401.html

В Москве в воскресенье ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

В Москве в воскресенье ожидаются дождь, гроза и сильный ветер - РИА Новости, 06.08.2024

В Москве в воскресенье ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательными на улице в воскресенье из-за прогнозируемой непогоды, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-07-28T10:45

2024-07-28T10:45

2024-08-06T16:15

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательными на улице в воскресенье из-за прогнозируемой непогоды, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что в течение дня в столице ожидаются ливневый дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240703/groza-1957233601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, экология в россии, погода