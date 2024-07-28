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В Москве в воскресенье ожидаются дождь, гроза и сильный ветер - РИА Новости, 06.08.2024
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10:45 28.07.2024 (обновлено: 16:15 06.08.2024)
https://ria.ru/20240728/moskva-1964459401.html
В Москве в воскресенье ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
В Москве в воскресенье ожидаются дождь, гроза и сильный ветер - РИА Новости, 06.08.2024
В Москве в воскресенье ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательными на улице в воскресенье из-за прогнозируемой непогоды, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-07-28T10:45
2024-08-06T16:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
экология в россии
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательными на улице в воскресенье из-за прогнозируемой непогоды, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что в течение дня в столице ожидаются ливневый дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240703/groza-1957233601.html
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, экология в россии, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Экология в России, Погода

В Москве в воскресенье ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательными на улице в воскресенье из-за прогнозируемой непогоды, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве уточнили, что в течение дня в столице ожидаются ливневый дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Москве из-за грозы начали падать деревья
3 июля, 22:52
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыЭкология в РоссииПогода
 
 
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