https://ria.ru/20240728/moskva-1962366598.html

Ефимов: жилье и деловые кварталы построят на севере Москвы по КРТ

Ефимов: жилье и деловые кварталы построят на севере Москвы по КРТ - РИА Новости, 28.07.2024

Ефимов: жилье и деловые кварталы построят на севере Москвы по КРТ

Инвесторы реорганизуют 242 гектара земли в девяти районах на севере Москвы в рамках реализации 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), заявил... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T12:05

2024-07-28T12:05

2024-07-28T12:44

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 июля - РИА Новости. Инвесторы реорганизуют 242 гектара земли в девяти районах на севере Москвы в рамках реализации 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В девяти районах на севере города инвесторы реализуют 11 проектов комплексного развития территорий. На участках общей площадью 242 гектара в период от 4 до 26 лет построят жилые, деловые и производственные кварталы - всего появится свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости. В новых общественно-деловых и промышленных объектах создадут примерно 68,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реорганизацию площадок превысят 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 27 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении уточняется, что территории под редевелопмент находятся в районах Беговой, Восточное и Западное Дегунино, Войковский, Головинский, Дмитровский, Коптево, Тимирязевский и Хорошевский.Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман обратил внимание, что больше всего проектов запланировано в районе Восточное Дегунино. Так, на территории бывшей промзоны "Вагоноремонт" уже началась реализация двух проектов КРТ. Благодаря им на участках общей площадью порядка 18 гектаров в течение шести лет возведут свыше 379 тысяч квадратных метров недвижимости: 165 тысяч "квадратов" жилья, включая 16,5 тысячи по реновации и для нужд города, более 214 тысяч общественно-деловых и промышленных объектов, среди которых технопарк, производство, логистический центр и спорткомплекс.

https://ria.ru/20240727/investory-1962290464.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы