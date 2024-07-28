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В Мордовии иномарка въехала на крыльцо здания правительства - РИА Новости, 28.07.2024
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17:14 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/mordoviya-1962537766.html
В Мордовии иномарка въехала на крыльцо здания правительства
В Мордовии иномарка въехала на крыльцо здания правительства - РИА Новости, 28.07.2024
В Мордовии иномарка въехала на крыльцо здания правительства
Житель Мордовии на иномарке въехал на крыльцо здания правительства республики и врезался во входную дверь, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МВД региона. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:14
2024-07-28T17:14
происшествия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Житель Мордовии на иномарке въехал на крыльцо здания правительства республики и врезался во входную дверь, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МВД региона. Инцидент произошел в воскресенье в 5.20 мск. "Житель села Булгаково на автомашине Daewoo Nexia заехал на Советскую площадь с последующим маневром заезда на крыльцо административного здания "Дом республики" (резиденция главы Мордовии и правительства региона - ред.). Задним ходом он совершил наезд на входную дверь здания", - сообщили в пресс-службе ведомства. По словам собеседницы агентства, пострадавших нет, молодому человеку вызвали специализированную бригаду скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.
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происшествия, республика мордовия
Происшествия, Республика Мордовия
В Мордовии иномарка въехала на крыльцо здания правительства

МВД: в Мордовии иномарка въехала на крыльцо правительства, никто не пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Житель Мордовии на иномарке въехал на крыльцо здания правительства республики и врезался во входную дверь, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МВД региона.
Инцидент произошел в воскресенье в 5.20 мск.
"Житель села Булгаково на автомашине Daewoo Nexia заехал на Советскую площадь с последующим маневром заезда на крыльцо административного здания "Дом республики" (резиденция главы Мордовии и правительства региона - ред.). Задним ходом он совершил наезд на входную дверь здания", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам собеседницы агентства, пострадавших нет, молодому человеку вызвали специализированную бригаду скорой помощи.
Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.
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