https://ria.ru/20240728/mordoviya-1962537766.html

В Мордовии иномарка въехала на крыльцо здания правительства

В Мордовии иномарка въехала на крыльцо здания правительства - РИА Новости, 28.07.2024

В Мордовии иномарка въехала на крыльцо здания правительства

Житель Мордовии на иномарке въехал на крыльцо здания правительства республики и врезался во входную дверь, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МВД региона. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T17:14

2024-07-28T17:14

2024-07-28T17:14

происшествия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Житель Мордовии на иномарке въехал на крыльцо здания правительства республики и врезался во входную дверь, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МВД региона. Инцидент произошел в воскресенье в 5.20 мск. "Житель села Булгаково на автомашине Daewoo Nexia заехал на Советскую площадь с последующим маневром заезда на крыльцо административного здания "Дом республики" (резиденция главы Мордовии и правительства региона - ред.). Задним ходом он совершил наезд на входную дверь здания", - сообщили в пресс-службе ведомства. По словам собеседницы агентства, пострадавших нет, молодому человеку вызвали специализированную бригаду скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.

https://ria.ru/20240726/dtp-1962067506.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика мордовия