https://ria.ru/20240728/moldavija-1962538241.html

В Молдавии заявили, что власти тянут страну на дно

В Молдавии заявили, что власти тянут страну на дно - РИА Новости, 28.07.2024

В Молдавии заявили, что власти тянут страну на дно

Молдавия сталкивается с проблемами во всех областях жизни, но власти в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) не помогают... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T17:22

2024-07-28T17:22

2024-07-28T17:22

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Молдавия сталкивается с проблемами во всех областях жизни, но власти в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) не помогают их решать, а тянут страну на дно, заявил лидер молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале. "Действующая власть считает, что народ настолько ослеп, что не видит реальность такой, какая она есть? Молдавия, мягко говоря, захлебывается в проблемах. И никакие попытки Санду и ПДС напялить на людей розовые очки не помогут. Нынешняя власть — тот самый камень, который стремительно тянет Молдавию на дно. Сегодня это понимают все молдаване — в стране и за ее пределами", - написал Лунгу. Он отметил, что неудобные вопросы властям задают граждане Молдавии и внутри страны, и за её пределами. "В частности — искусственно созданные сложности с почтовыми отправлениями из-за рубежа. Вымирающие села — в половине из них проживают уже меньше 1,5 тысяч человек. Оптимизация учреждений здравоохранения, в результате которой медпомощь становится великим благом для избранных, исчезновение школ", - пояснил Лунгу. Политик полагает, что все это приводит к высокому уровню миграции среди молодёжи. Ежегодно страну покидает от 50 до 70 тысяч человек. А за последние десять лет население страны сократилось на миллион человек.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, майя санду