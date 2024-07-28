https://ria.ru/20240728/moldavija-1962506550.html

В Молдавии обвинили власти в блокировке объективных СМИ

В Молдавии обвинили власти в блокировке объективных СМИ - РИА Новости, 28.07.2024

В Молдавии обвинили власти в блокировке объективных СМИ

Власти Молдавии не обращают внимание на появление в стране аналога базы "Миротворца", но блокируют объективные СМИ, способствуя фашизации медийного... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:54

2024-07-28T13:54

2024-07-28T13:54

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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Власти Молдавии не обращают внимание на появление в стране аналога базы "Миротворца", но блокируют объективные СМИ, способствуя фашизации медийного пространства, считает депутат парламента от блока "Победа" Александр Суходольский, в своем Telegram-канале.Ранее бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский сообщил, что в стране был создан сайт, призванный стать аналогом скандальной украинской базы "Миротворец". Он также отметил, что данный сайт публикует досье на политиков и активистов, чьи взгляды не совпадают с позицией партии "Действие и солидарность". Муравский полагает, что за созданием этого сайта стоит центр по борьбе с дезинформацией Patriot. "По вине режима (президента - ред.) Майя Санду и партии "Действие и солидарность" происходит фашизация медиа-пространства Молдавии. Все молдавское общество обсуждает появление молдавского аналога украинского сайта "Миротворец", где происходит уродливая имитация "люстрации" всех, кто неугоден властям нашей страны", - написал Суходольский.По его словам, ложь и манипуляция общественным мнением рождает раздор и ненависть. Он напомнил, что подобные инициативы в других государствах добром не заканчивались. "Этот молдавский "Миротворец" до сих пор не заблокирован, зато десятки других объективных порталов больше не работают – усилиями подконтрольных ведомств партии "Действие и солидарность". Незаинтересованность в решении проблемы разжигания розни через анонимные ресурсы напрямую свидетельствуют о том, кто на самом деле является бенефициаром таких "миротворцев" и кто их, возможно, даже самолично редактирует", - добавил депутат. Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20240405/moldaviya-1938112554.html

https://ria.ru/20240728/sandu-1962502677.html

https://ria.ru/20240721/baza-1961045617.html

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молдавия, обсе, в мире