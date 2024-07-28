https://ria.ru/20240728/moldavia-1962530043.html
Экс-генпрокурор Молдавии потребовал от властей отчета о трате грантов
Экс-генпрокурор Молдавии потребовал от властей отчета о трате грантов - РИА Новости, 28.07.2024
Экс-генпрокурор Молдавии потребовал от властей отчета о трате грантов
Бывший генпрокурор страны Александр Стояногло обратил внимание на заявление властей Молдавии о колоссальной внешней помощи и считает, что руководство страны... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T16:03
2024-07-28T16:03
2024-07-28T16:03
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КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости. Бывший генпрокурор страны Александр Стояногло обратил внимание на заявление властей Молдавии о колоссальной внешней помощи и считает, что руководство страны должно отчитаться о трате этих средств. "Власти называют колоссальные цифры внешней помощи. У меня, как у гражданина, возникает очень простой вопрос: покажите, пожалуйста, где эти деньги? На что их потратили? Где транспарентность этого процесса, если мы говорим о реальной помощи?" - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что деньги выделяют не политикам, а стране, поэтому они должны быть использованы для улучшения жизни людей. "Помогите бизнесу, создайте условия, чтобы люди остались жить в Молдавии. Без людей страны не будет, а у нас каждый год уезжает по 50 тысяч человек. Если так дальше продолжится, к 2030 году, о котором говорят власти, страны уже не будет, потому что самая активная часть населения не видит смысла здесь оставаться", - добавил Стояногло. Экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон ранее заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Сам Стояногло намерен провести двусторонние встречи с представителями разных оппозиционных сил. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду
Экс-генпрокурор Молдавии потребовал от властей отчета о трате грантов
Стояногло потребовал от властей Молдавии отчета о трате грантов и кредитов
КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости.
Бывший генпрокурор страны Александр Стояногло обратил внимание на заявление властей Молдавии о колоссальной внешней помощи и считает, что руководство страны должно отчитаться о трате
этих средств.
"Власти называют колоссальные цифры внешней помощи. У меня, как у гражданина, возникает очень простой вопрос: покажите, пожалуйста, где эти деньги? На что их потратили? Где транспарентность этого процесса, если мы говорим о реальной помощи?" - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание, что деньги выделяют не политикам, а стране, поэтому они должны быть использованы для улучшения жизни людей.
"Помогите бизнесу, создайте условия, чтобы люди остались жить в Молдавии. Без людей страны не будет, а у нас каждый год уезжает по 50 тысяч человек. Если так дальше продолжится, к 2030 году, о котором говорят власти, страны уже не будет, потому что самая активная часть населения не видит смысла здесь оставаться", - добавил Стояногло.
Экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон
ранее заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Сам Стояногло намерен провести двусторонние встречи с представителями разных оппозиционных сил.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду
уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.