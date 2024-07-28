"Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Киева
Миршаймер: все поставляемые Западом вооружения нейтрализуются Россией
Подбитый танк Abrams на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Все поставляемые Украине вооружения нейтрализуются российской армией, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
«
"Мы поставляем Украине сложные современные вооружения, <...> а затем русские <...> это оружие нейтрализуют", — рассказал эксперт.
По мнению Миршаймера, схожая ситуация повторится с американскими истребителями F-16. Он отметил, что передача Киеву этих самолетов в любых количествах никак не изменит ситуацию на поле боя из-за нехватки квалифицированных пилотов и мощной ПВО российской армии.
"Если эти истребители приблизятся к российским ПВО — а речь здесь о самой мощной наземной ПВО в мире — <...> эти двадцать F-16 разнесут на куски", — добавил политолог.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.