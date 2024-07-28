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"Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Киева - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 28.07.2024 (обновлено: 10:36 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/mirshaymer-1962460613.html
"Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Киева
"Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Киева - РИА Новости, 28.07.2024
"Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Киева
Все поставляемые Украине вооружения нейтрализуются российской армией, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T07:07
2024-07-28T10:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
f-16
джон миршаймер
сша
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Все поставляемые Украине вооружения нейтрализуются российской армией, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.&quot;Мы поставляем Украине сложные современные вооружения, &lt;...&gt; а затем русские &lt;...&gt; это оружие нейтрализуют&quot;, — рассказал эксперт.По мнению Миршаймера, схожая ситуация повторится с американскими истребителями F-16. Он отметил, что передача Киеву этих самолетов в любых количествах никак не изменит ситуацию на поле боя из-за нехватки квалифицированных пилотов и мощной ПВО российской армии."Если эти истребители приблизятся к российским ПВО — а речь здесь о самой мощной наземной ПВО в мире — &lt;...&gt; эти двадцать F-16 разнесут на куски", — добавил политолог.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://radiosputnik.ru/20240719/f-16-1960641735.html
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украина, россия, нато, f-16, джон миршаймер, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, F-16, Джон Миршаймер, США
"Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Киева

Миршаймер: все поставляемые Западом вооружения нейтрализуются Россией

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams на Украине
Подбитый танк Abrams на Украине - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подбитый танк Abrams на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Все поставляемые Украине вооружения нейтрализуются российской армией, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
«

"Мы поставляем Украине сложные современные вооружения, <...> а затем русские <...> это оружие нейтрализуют", — рассказал эксперт.

Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
"Все очень плохо". Почему Запад оттягивает поставки F-16 Украине
19 июля, 10:25
По мнению Миршаймера, схожая ситуация повторится с американскими истребителями F-16. Он отметил, что передача Киеву этих самолетов в любых количествах никак не изменит ситуацию на поле боя из-за нехватки квалифицированных пилотов и мощной ПВО российской армии.
"Если эти истребители приблизятся к российским ПВО — а речь здесь о самой мощной наземной ПВО в мире — <...> эти двадцать F-16 разнесут на куски", — добавил политолог.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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20 июля, 18:02
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОF-16Джон МиршаймерСША
 
 
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