https://ria.ru/20240728/mirshaymer-1962460613.html

"Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Киева

"Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Киева - РИА Новости, 28.07.2024

"Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Киева

Все поставляемые Украине вооружения нейтрализуются российской армией, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T07:07

2024-07-28T07:07

2024-07-28T10:36

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Все поставляемые Украине вооружения нейтрализуются российской армией, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Мы поставляем Украине сложные современные вооружения, <...> а затем русские <...> это оружие нейтрализуют", — рассказал эксперт.По мнению Миршаймера, схожая ситуация повторится с американскими истребителями F-16. Он отметил, что передача Киеву этих самолетов в любых количествах никак не изменит ситуацию на поле боя из-за нехватки квалифицированных пилотов и мощной ПВО российской армии."Если эти истребители приблизятся к российским ПВО — а речь здесь о самой мощной наземной ПВО в мире — <...> эти двадцать F-16 разнесут на куски", — добавил политолог.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ru/20240719/f-16-1960641735.html

https://ria.ru/20240720/piloty-1960946829.html

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украина, россия, нато, f-16, джон миршаймер, сша