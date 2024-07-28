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ВС России поразили радиолокационную станцию Patriot производства США - РИА Новости, 28.07.2024
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13:39 28.07.2024 (обновлено: 13:45 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/minoborony-1962505012.html
ВС России поразили радиолокационную станцию Patriot производства США
ВС России поразили радиолокационную станцию Patriot производства США - РИА Новости, 28.07.2024
ВС России поразили радиолокационную станцию Patriot производства США
Российские авиация и артиллерия поразили радиолокационную станцию комплекса ПВО Patriot, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:39
2024-07-28T13:45
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
франция
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили радиолокационную станцию комплекса ПВО Patriot, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.Как добавили в российском ведомстве, средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 34 беспилотника, в том числе 12 вне зоны спецоперации.
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россия, сша, вооруженные силы украины, франция
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Франция
ВС России поразили радиолокационную станцию Patriot производства США

Минобороны: ВС РФ поразили радиолокационную станцию Patriot производства США

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили радиолокационную станцию комплекса ПВО Patriot, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
Как добавили в российском ведомстве, средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 34 беспилотника, в том числе 12 вне зоны спецоперации.
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