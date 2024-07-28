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Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
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13:37 28.07.2024 (обновлено: 13:47 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/minoborony-1962504775.html
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили три атаки, ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:37
2024-07-28T13:47
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили три атаки, ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Центр" нанесено поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й механизированных бригад и 142-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора и Желанное ДНР, отражены три контратаки штурмовых групп противника."ВСУ потеряли до 385 военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, уничтожены две 227-мм реактивные системы залпового огня M270 MLRS производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли 385 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили три атаки, ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Центр" нанесено поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й механизированных бригад и 142-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора и Желанное ДНР, отражены три контратаки штурмовых групп противника.
«
"ВСУ потеряли до 385 военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, уничтожены две 227-мм реактивные системы залпового огня M270 MLRS производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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